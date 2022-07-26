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В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива - РИА Новости, 26.07.2022
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В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива
В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива - РИА Новости, 26.07.2022
В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива
Аналогичный "продуктовой сделке" план по перевозке топлива находится в разработке, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:37
2022-07-26T18:53
турция
минобороны турции
политика
экономика
в мире
цены на нефть
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КАИР, 26 июл – РИА Новости. Аналогичный "продуктовой сделке" план по перевозке топлива находится в разработке, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар."Сейчас идет работа над соглашением по транспортировке топлива, оно будет схоже с "продуктовой сделкой" и внесет вклад в разрешение мирового кризиса", - заявил Акар в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera.
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турция, минобороны турции, политика, экономика, в мире, цены на нефть
18:37 26.07.2022 (обновлено: 18:53 26.07.2022)
 
В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива

Министр обороны Турции Акар: готовится соглашение по топливу, схожее с продуктовой сделкой

© Фото : derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : derdento
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Аналогичный "продуктовой сделке" план по перевозке топлива находится в разработке, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Сейчас идет работа над соглашением по транспортировке топлива, оно будет схоже с "продуктовой сделкой" и внесет вклад в разрешение мирового кризиса", - заявил Акар в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera.
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 18:20
Министр обороны Турции сообщил о начале работы по продуктовой сделке
 
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