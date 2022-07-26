https://ria.ru/20220726/toplivo-1805163285.html

В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива

В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива - РИА Новости, 26.07.2022

В Турции заявили о разработке соглашения по перевозке топлива

Аналогичный "продуктовой сделке" план по перевозке топлива находится в разработке, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:37

2022-07-26T18:37

2022-07-26T18:53

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КАИР, 26 июл – РИА Новости. Аналогичный "продуктовой сделке" план по перевозке топлива находится в разработке, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар."Сейчас идет работа над соглашением по транспортировке топлива, оно будет схоже с "продуктовой сделкой" и внесет вклад в разрешение мирового кризиса", - заявил Акар в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera.

https://ria.ru/20220726/sdelka-1805160649.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, минобороны турции, политика, экономика, в мире, цены на нефть