https://ria.ru/20220726/tekhnika-1805109206.html

Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог

Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог - РИА Новости, 26.07.2022

Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог

Новая техника для сезонной уборки дорог поступила в парк спецмашин Липецкой области, комбинированные автомобили отечественного производства распределят по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:28

2022-07-26T16:28

2022-07-26T16:28

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Новая техника для сезонной уборки дорог поступила в парк спецмашин Липецкой области, комбинированные автомобили отечественного производства распределят по районам области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что региональное дорожное предприятие, на баланс которого поступили машины, обслуживает 5,4 тысячи километров областных дорог. Средства на приобретение новой техники власти области выделены из местного бюджета.Он отметил, что поступившие в регион машины – отечественной сборки: шасси сделаны на Камском автозаводе, навесное оборудование – на Смоленском машиностроительном.Вся техника имеет съемное оборудование и будет работать круглогодично: зимой убирать с проезжей части снег и разбрасывать песко-соляную смесь, летом – перевозить материалы для дорожных ремонтов и подметать. Несколько машин, помимо отвалов, оборудованы специальным ножом, которым можно счищать с проезжей части наледь.

https://ria.ru/20220721/lipetsk-1803952090.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов