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Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог
Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог - РИА Новости, 26.07.2022
Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог
Новая техника для сезонной уборки дорог поступила в парк спецмашин Липецкой области, комбинированные автомобили отечественного производства распределят по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:28
2022-07-26T16:28
2022-07-26T16:28
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Новая техника для сезонной уборки дорог поступила в парк спецмашин Липецкой области, комбинированные автомобили отечественного производства распределят по районам области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что региональное дорожное предприятие, на баланс которого поступили машины, обслуживает 5,4 тысячи километров областных дорог. Средства на приобретение новой техники власти области выделены из местного бюджета.Он отметил, что поступившие в регион машины – отечественной сборки: шасси сделаны на Камском автозаводе, навесное оборудование – на Смоленском машиностроительном.Вся техника имеет съемное оборудование и будет работать круглогодично: зимой убирать с проезжей части снег и разбрасывать песко-соляную смесь, летом – перевозить материалы для дорожных ремонтов и подметать. Несколько машин, помимо отвалов, оборудованы специальным ножом, которым можно счищать с проезжей части наледь.
https://ria.ru/20220721/lipetsk-1803952090.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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липецкая область, общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости.
Новая техника для сезонной уборки дорог поступила в парк спецмашин Липецкой области
, комбинированные автомобили отечественного производства распределят по районам области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что региональное дорожное предприятие, на баланс которого поступили машины, обслуживает 5,4 тысячи километров областных дорог. Средства на приобретение новой техники власти области выделены из местного бюджета.
"Мы постепенно обновляем парк спецмашин. Старая техника имеет большой процент износа. В прошлом году купили пять новых тракторов, два асфальтоукладчика и два катка. До конца этого года планируем закупить еще несколько комбинированных машин", - сообщил Артамонов.
Он отметил, что поступившие в регион машины – отечественной сборки: шасси сделаны на Камском автозаводе, навесное оборудование – на Смоленском машиностроительном.
Вся техника имеет съемное оборудование и будет работать круглогодично: зимой убирать с проезжей части снег и разбрасывать песко-соляную смесь, летом – перевозить материалы для дорожных ремонтов и подметать. Несколько машин, помимо отвалов, оборудованы специальным ножом, которым можно счищать с проезжей части наледь.