https://ria.ru/20220726/svyaz-1804989092.html

Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа

Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа - РИА Новости, 26.07.2022

Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа

Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики с 1 августа переходит на российский код +7(856), сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:18

2022-07-26T12:18

2022-07-26T12:32

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики с 1 августа переходит на российский код +7(856), сообщается в Telegram-канале министерства информации ДНР."С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220725/svyaz-1804862135.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика