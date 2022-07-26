https://ria.ru/20220726/svyaz-1804989092.html
Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа
Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа - РИА Новости, 26.07.2022
Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа
Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики с 1 августа переходит на российский код +7(856), сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:18
2022-07-26T12:18
2022-07-26T12:32
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики с 1 августа переходит на российский код +7(856), сообщается в Telegram-канале министерства информации ДНР."С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220725/svyaz-1804862135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика
12:18 26.07.2022 (обновлено: 12:32 26.07.2022)
Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа
Сеть телефонной связи в ДНР с 1 августа перейдет на российский код +7(856)