https://ria.ru/20220726/svetlodarsk-1805130066.html

В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 26.07.2022

В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:01

2022-07-26T17:01

2022-07-26T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

европа

вооруженные силы украины

владимир путин

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.По его словам, сейчас идет зачистка территории объекта от остатков подразделений ВСУ. Помимо этого, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о большом количестве мин и растяжек, оставленных ВСУ на станции.Ранее о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции также рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На западном берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

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луганская народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлодарск, европа, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, донецкая народная республика, мвд лнр, андрей марочко