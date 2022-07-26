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В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/svetlodarsk-1805130066.html
В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске
В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 26.07.2022
В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:01
2022-07-26T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
европа
вооруженные силы украины
владимир путин
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.По его словам, сейчас идет зачистка территории объекта от остатков подразделений ВСУ. Помимо этого, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о большом количестве мин и растяжек, оставленных ВСУ на станции.Ранее о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции также рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На западном берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
светлодарск
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в мире, светлодарск, европа, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, донецкая народная республика, мвд лнр, андрей марочко
17:01 26.07.2022 (обновлено: 23:19 26.07.2022)
 
В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

В Народной милиции ЛНР сообщили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.

"Народная милиция продолжает боевую работу, освобождая оккупированную противником территорию Донецкой Народной Республики. Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона", — заявил он журналистам.

По его словам, сейчас идет зачистка территории объекта от остатков подразделений ВСУ. Помимо этого, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о большом количестве мин и растяжек, оставленных ВСУ на станции.
Ранее о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции также рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На западном берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскЕвропаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМВД ЛНРАндрей Марочко
 
 
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