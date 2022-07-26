https://ria.ru/20220726/storonniki-1804918306.html
Сотни сторонников президента Туниса вышли на улицу после референдума
Сотни сторонников президента Туниса вышли на улицу после референдума - РИА Новости, 26.07.2022
Сотни сторонников президента Туниса вышли на улицу после референдума
Сотни сторонников президента Туниса Кайса Саида вышли в понедельник вечером в центр столицы по завершении референдума о поправках к конституции, передает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T01:27
2022-07-26T01:27
2022-07-26T01:27
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ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сотни сторонников президента Туниса Кайса Саида вышли в понедельник вечером в центр столицы по завершении референдума о поправках к конституции, передает корреспондент РИА Новости.Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов. По данным избиркома, проголосовали 2 миллиона 458 тысяч человек, явка превысила 27%.Сотни сторонников Саида, окутанные в национальные флаги, в вышли на центральную улицу Туниса – авеню Хабиба Бургибы. Люди выкрикивают как лозунги в поддержку действующего президента, так против лидера оппозиции, экс-главы распущенного парламента Рашида аль-Ганнуши."Уходи, Ганнуши, уходи!" - дружно восклицают сторонники Саида.В центральной части города находятся усиленные наряды сил безопасности.По данным exit poll Sigma Conseil, проект новой конституции поддержали свыше 90% проголосовавших, против высказались 7,7%.Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.Глава избиркома Туниса Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/1804769674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна)
Сотни сторонников президента Туниса вышли на улицу после референдума
Сотни сторонников президента Туниса Саида вышли на улицу после референдума по конституции
ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сотни сторонников президента Туниса Кайса Саида вышли в понедельник вечером в центр столицы по завершении референдума о поправках к конституции, передает корреспондент РИА Новости.
Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов. По данным избиркома, проголосовали 2 миллиона 458 тысяч человек, явка превысила 27%.
Сотни сторонников Саида, окутанные в национальные флаги, в вышли на центральную улицу Туниса
– авеню Хабиба Бургибы. Люди выкрикивают как лозунги в поддержку действующего президента, так против лидера оппозиции, экс-главы распущенного парламента Рашида аль-Ганнуши.
"Уходи, Ганнуши, уходи!" - дружно восклицают сторонники Саида.
В центральной части города находятся усиленные наряды сил безопасности.
По данным exit poll Sigma Conseil, проект новой конституции поддержали свыше 90% проголосовавших, против высказались 7,7%.
Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.
Глава избиркома Туниса Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".
Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.