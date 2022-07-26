https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805192185.html

Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий

Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий - РИА Новости, 26.07.2022

Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий

По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта сотрудники администрации региона помогли двум женщинам выехать из зоны боевых действий на Украине,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:37

2022-07-26T20:37

2022-07-26T20:37

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:44:1016:616_1920x0_80_0_0_92d62f53b120b01f3ac0d35798d30f5e.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта сотрудники администрации региона помогли двум женщинам выехать из зоны боевых действий на Украине, сообщается в Telegram-канале областной администрации."Губернатор Курской области Роман Старовойт откликнулся на просьбу двух женщин – матери и дочери. По поручению главы региона сотрудники администрации помогли им покинуть территорию Украины, которая попадает под обстрелы, и вернуться в Россию", — сообщает администрация Курской области.Власти региона уточнили, что одна из этих женщин проживала в ДНР, а вторая, ее дочь — в Железногорске Курской области. В феврале она поехала навестить маму, но начались боевые действия, и оставаться там было опасно. Выехать семья не смогла из-за сложностей с документами, поэтому обратились за помощью в администрацию Курской области.Куряне, которые сейчас работают в подшефном Первомайском районе ДНР, помогли им пересечь границу, а в России их встретили на машине, которую выделил комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Сейчас они едут в Железногорск, где им сотрудники администрации обещают всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман старовойт, курская область, украина, донецкая народная республика