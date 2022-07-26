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Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805192185.html
Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий
Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий - РИА Новости, 26.07.2022
Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий
По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта сотрудники администрации региона помогли двум женщинам выехать из зоны боевых действий на Украине,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:37
2022-07-26T20:37
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
украина
донецкая народная республика
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта сотрудники администрации региона помогли двум женщинам выехать из зоны боевых действий на Украине, сообщается в Telegram-канале областной администрации."Губернатор Курской области Роман Старовойт откликнулся на просьбу двух женщин – матери и дочери. По поручению главы региона сотрудники администрации помогли им покинуть территорию Украины, которая попадает под обстрелы, и вернуться в Россию", — сообщает администрация Курской области.Власти региона уточнили, что одна из этих женщин проживала в ДНР, а вторая, ее дочь — в Железногорске Курской области. В феврале она поехала навестить маму, но начались боевые действия, и оставаться там было опасно. Выехать семья не смогла из-за сложностей с документами, поэтому обратились за помощью в администрацию Курской области.Куряне, которые сейчас работают в подшефном Первомайском районе ДНР, помогли им пересечь границу, а в России их встретили на машине, которую выделил комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Сейчас они едут в Железногорск, где им сотрудники администрации обещают всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
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роман старовойт, курская область, украина, донецкая народная республика
20:37 26.07.2022
 
Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий

Старовойт помог двум женщинам выехать из зоны боевых действий и вернуться в Россию

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта сотрудники администрации региона помогли двум женщинам выехать из зоны боевых действий на Украине, сообщается в Telegram-канале областной администрации.
"Губернатор Курской области Роман Старовойт откликнулся на просьбу двух женщин – матери и дочери. По поручению главы региона сотрудники администрации помогли им покинуть территорию Украины, которая попадает под обстрелы, и вернуться в Россию", — сообщает администрация Курской области.
Власти региона уточнили, что одна из этих женщин проживала в ДНР, а вторая, ее дочь — в Железногорске Курской области. В феврале она поехала навестить маму, но начались боевые действия, и оставаться там было опасно. Выехать семья не смогла из-за сложностей с документами, поэтому обратились за помощью в администрацию Курской области.
Куряне, которые сейчас работают в подшефном Первомайском районе ДНР, помогли им пересечь границу, а в России их встретили на машине, которую выделил комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Сейчас они едут в Железногорск, где им сотрудники администрации обещают всестороннюю помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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