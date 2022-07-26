https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805076783.html

Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022

Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:41

2022-07-26T14:41

2022-07-26T15:25

экономика

роман старовойт

россия

великобритания

курская область

санкции в отношении россии

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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не представляет свою жизнь вне России и счетов за границей не имеет.Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Курской области Романа Старовойта. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", — приводит пресс-служба администрации региона слова Старовойта.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805070325.html

россия

великобритания

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, роман старовойт, россия, великобритания, курская область, санкции в отношении россии