https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805076783.html
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:41
2022-07-26T14:41
2022-07-26T15:25
экономика
роман старовойт
россия
великобритания
курская область
санкции в отношении россии
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не представляет свою жизнь вне России и счетов за границей не имеет.Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Курской области Романа Старовойта. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", — приводит пресс-служба администрации региона слова Старовойта.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805070325.html
россия
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роман старовойт, россия, великобритания, курская область, санкции в отношении россии
14:41 26.07.2022 (обновлено: 15:25 26.07.2022)
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Губернатор Курской области Старовойт напомнил, что находится под санкциями с 2014 года