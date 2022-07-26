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Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
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Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:41
2022-07-26T15:25
экономика
роман старовойт
россия
великобритания
курская область
санкции в отношении россии
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не представляет свою жизнь вне России и счетов за границей не имеет.Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Курской области Романа Старовойта. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", — приводит пресс-служба администрации региона слова Старовойта.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805070325.html
россия
великобритания
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экономика, роман старовойт, россия, великобритания, курская область, санкции в отношении россии
14:41 26.07.2022 (обновлено: 15:25 26.07.2022)
 
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Губернатор Курской области Старовойт напомнил, что находится под санкциями с 2014 года

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал внесение его в санкционный список Британии, отметив, что находится под санкциями с 2014 года, не представляет свою жизнь вне России и счетов за границей не имеет.
Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Курской области Романа Старовойта. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
"Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", — приводит пресс-служба администрации региона слова Старовойта.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
 
ЭкономикаРоман СтаровойтРоссияВеликобританияКурская областьСанкции в отношении России
 
 
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