https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805142634.html
В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации
В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации - РИА Новости, 26.07.2022
В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации
К проведению спецоперации привлекается только часть ВС РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех поставленных задач, заявило министерство... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:30
2022-07-26T17:30
2022-07-26T17:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. К проведению спецоперации привлекается только часть ВС РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех поставленных задач, заявило министерство обороны РФ. "Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
17:30 26.07.2022 (обновлено: 17:57 26.07.2022)
В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации
Минобороны: к проведению спецоперации привлекают только часть Вооруженных сил