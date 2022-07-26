https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805142634.html

В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации

В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации - РИА Новости, 26.07.2022

В Минобороны рассказали о части ВС, участвующей в спецоперации

К проведению спецоперации привлекается только часть ВС РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех поставленных задач, заявило министерство... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. К проведению спецоперации привлекается только часть ВС РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех поставленных задач, заявило министерство обороны РФ. "Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины