https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805008376.html

За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов

За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов - РИА Новости, 26.07.2022

За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов

Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:54

2022-07-26T12:54

2022-07-26T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

николаевская область

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1 613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4 162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 481 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника - в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области, сообщает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, николаевская область