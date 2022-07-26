https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805008376.html
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов - РИА Новости, 26.07.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов
Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:54
2022-07-26T12:54
2022-07-26T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1 613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4 162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 481 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника - в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области, сообщает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, николаевская область
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов
Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили 4,5 тысячи единиц спецтехники ВСУ