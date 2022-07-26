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За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов - РИА Новости, 26.07.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов
Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:54
2022-07-26T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
николаевская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1 613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4 162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 481 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника - в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области, сообщает МО РФ.
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в мире, россия, харьковская область, николаевская область
12:54 26.07.2022
 
За время спецоперации ВС России уничтожили 260 украинских самолетов

Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили 4,5 тысячи единиц спецтехники ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уже почти 4,5 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожены за время российской спецоперации, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1 613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4 162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 481 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника - в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области, сообщает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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