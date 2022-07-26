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Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве - РИА Новости, 26.07.2022
Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
Авиация РФ уничтожила в районе Николаева артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:38
2022-07-26T12:38
2022-07-26T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
николаев (украина)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Николаева артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804998937.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, николаев (украина)
12:38 26.07.2022 (обновлено: 13:52 26.07.2022)
Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
Минобороны: российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады