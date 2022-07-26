https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1805000443.html

Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве - РИА Новости, 26.07.2022

Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Авиация РФ уничтожила в районе Николаева артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:38

2022-07-26T12:38

2022-07-26T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

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войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

николаев (украина)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Николаева артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804998937.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, николаев (украина)