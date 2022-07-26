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В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения - РИА Новости, 26.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220726/spetselementy-1804999722.html
В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения
В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения - РИА Новости, 26.07.2022
В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения
Дворовые территории Подмосковья начали обустраивать специальными элементами безопасности в рамках комплекса работ по снижению аварийности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:37
2022-07-26T12:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дворовые территории Подмосковья начали обустраивать специальными элементами безопасности в рамках комплекса работ по снижению аварийности, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.Работы по обустройству столбиков и полусфер начали проводить в 15 городских округах региона."Часто пешеходы могут попасть в аварии во дворе, когда машины сдают задом, или ребёнок выбегает под машину с детской площадки. Чтобы обеспечить видимость при выходе с детских площадок. Будут проанализированы порядка 15,6 тысяч дворов Подмосковья, из них будут выбраны потенциально-опасные, где установят специальные ограждения и дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, чтобы зонировать пространство на пешеходное, парковочное и оставить место для проезда", – приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.Обустройство дворовых территорий элементами безопасности планируется завершить в 2023 году.
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московская область (подмосковье), алексей гержик, общество, городское хозяйство москвы
12:37 26.07.2022
 

В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения
В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дворовые территории Подмосковья начали обустраивать специальными элементами безопасности в рамках комплекса работ по снижению аварийности, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Работы по обустройству столбиков и полусфер начали проводить в 15 городских округах региона.
"Часто пешеходы могут попасть в аварии во дворе, когда машины сдают задом, или ребёнок выбегает под машину с детской площадки. Чтобы обеспечить видимость при выходе с детских площадок. Будут проанализированы порядка 15,6 тысяч дворов Подмосковья, из них будут выбраны потенциально-опасные, где установят специальные ограждения и дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, чтобы зонировать пространство на пешеходное, парковочное и оставить место для проезда", – приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
Обустройство дворовых территорий элементами безопасности планируется завершить в 2023 году.
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 40% - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:41Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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