https://ria.ru/20220726/spetselementy-1804999722.html

В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения

В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения - РИА Новости, 26.07.2022

В подмосковных дворах устанавливают спецэлементы безопасности движения

Дворовые территории Подмосковья начали обустраивать специальными элементами безопасности в рамках комплекса работ по снижению аварийности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:37

2022-07-26T12:37

2022-07-26T12:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Дворовые территории Подмосковья начали обустраивать специальными элементами безопасности в рамках комплекса работ по снижению аварийности, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.Работы по обустройству столбиков и полусфер начали проводить в 15 городских округах региона."Часто пешеходы могут попасть в аварии во дворе, когда машины сдают задом, или ребёнок выбегает под машину с детской площадки. Чтобы обеспечить видимость при выходе с детских площадок. Будут проанализированы порядка 15,6 тысяч дворов Подмосковья, из них будут выбраны потенциально-опасные, где установят специальные ограждения и дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, чтобы зонировать пространство на пешеходное, парковочное и оставить место для проезда", – приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.Обустройство дворовых территорий элементами безопасности планируется завершить в 2023 году.

https://ria.ru/20220722/obustroystvo-1804263772.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик, общество, городское хозяйство москвы