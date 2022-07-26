https://ria.ru/20220726/sibir-1805159701.html

Сибири нужны люди и дороги

Сибири нужны люди и дороги - РИА Новости, 26.07.2022

Сибири нужны люди и дороги

Сибирь может стать главным экспортным макрорегионом России - она богата всем, что требуется соседнему емкому азиатскому рынку. Однако на пути к простору... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:25

2022-07-26T19:25

2022-07-26T19:25

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сибирский фо

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Сибирь может стать главным экспортным макрорегионом России - она богата всем, что требуется соседнему емкому азиатскому рынку. Однако на пути к простору бизнес-возможностей находятся узкие проливы, среди них - неразвитая инфраструктура и нехватка людей. Сейчас этому Сибири требуются миллионы рабочих рук, в том числе специалистов в передовых областях.Как кадры и дороги завязались в один узелЧтобы создать новую инфраструктуру Сибири нужны высококлассные специалисты. Чтобы их привлечь, необходимы дополнительные средства, которые регион может заработать только на экспорте, для которого, в свою очередь, требуется инфраструктура. Круг замкнулся, а разорвать его могут только по-настоящему инновационные стратегии. "По неофициальным данным, средний отток населения из Сибири превышает 40 тысяч человек в год, что эквивалентно населению небольшого города", - констатировал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле красноярец Александр Дроздов. "При этом именно люди должны стать основным драйвером реализации крупных инфраструктурных проектов," - уверен он. Еще немного статистики: в доковидный период Росстат зафиксировал небольшой прирост населения в крупных городах Сибири. В Новосибирске, например, оно выросло на 30 тысяч. По мнению Елены Ерохиной, профессора кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Плеханова, прирост произошел за счет миграции низкоквалифицированных кадров и вымывания населения из моногородов и малых населенных пунктов в пользу более крупных. Ерохина отметила, что проблема с квалифицированными кадрами сказалась на КПД региона по выработке передовых производственных технологий (ППТ). Так, в 2019 году в СФО было разработано 120 ППТ. Для сравнения: в Москве – 233 ППТ. Довольно низок (16,4%) оказался удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации. Объем инновационных товаров, работ и услуг, в процентах от их общего объема, составил всего 2,6%. Кадровый кризис сказался и на индексе промпроизводства (агрегированного показателя роста по всем отраслям). Так, согласно данным Росстата, в январе 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил всего 2,7%.Проблема насыщения региона трудовыми ресурсами столь актуальна для Сибири, что она нашла отражение буквально во всех основополагающих документах, которые определяют сегодня вектор развития регионов России. В том числе в федеральной "Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года", в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь". О ней также говорилось на Петербургском международном и Красноярском экономических форумах. В частности, в выступлении вице-премьера Виктории Абрамченко на КЭФе-22 отмечалось, что Сибири на реализацию нового экономического курса требуется не менее 450 тысяч человек. Нельзя исключать, что эта цифра существенно вырастет в случае реализации планов строительства новых городов в рамках проекта "Русский ковчег". Тогда она составит не менее пяти миллионов человек. При этом пока мало кто оценивал потребности в кадрах для сопутствующей социальной сферы: в преподавателях и воспитателях, врачах и работниках общественного транспорта, в сотрудниках коммунальных служб и т.д. По сути дела, речь идет о масштабах трудовой миграции времен индустриализации и великих строек СССР. Далеко не все инструменты привлечения людей, которые были тогда в руках у советского государства, сегодня доступны и уместны. Однако, эксперты единодушны относительно необходимости одного из них. В конечном итоге, как и во времена советского БАМа, кадровый вопрос будет во многом решаться с помощью достойной зарплаты, учитывающей суровые условия труда. Сегодня, согласно данным портала "Работа в России", государство обязуется компенсировать затраты на переезд, поддерживать с переобучением и повышением квалификации, помогает с жильем на первых порах и со льготной ипотекой в дальнейшем. Оно также обязуется выплачивать региональные надбавки к зарплате и компенсировать затраты на питание. По поводу надбавок: сейчас в СФО действуют коэффициенты и надбавки к зарплате, в том числе традиционная для отдаленных уголков "плата за вредность". Они увеличиваются по мере продвижения на север и достигают своего максимального значения в Норильске. Однако, даже там речь идет не более чем о 80-процентном увеличении дохода от труда. Не будет лишним в этой связи напомнить, что в СССР речь порой шла об увеличении зарплаты в разы. Например, согласно данным Евразийского союза ученых, средняя зарплата строителей БАМа в 1980 году на ряде участков приблизилась к 400 рублям в месяц, в то время как в среднем по стране она едва дотягивала до 200 рублей. "В Советское время люди ехали в Сибирь не только за песнями у костра и таежной романтикой, но и, в первую очередь, за возможностью улучшить материальное положение", - справедливо заметил депутат.Дать ход экспортному потенциалу СибириПо мнению Геннадия Гусельникова, председателя исполкома Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), экспорт переведет ключевые отрасли сибирской экономики на безубыточную основу. Достигнув этого, можно будет расширяться и с кадровой составляющей. Сибирь могла бы продавать гораздо больше зерна, леса, руды и продукции высокого передела в соседние густонаселенные страны азиатско-тихоокеанского региона. Спрос просто огромен. "При нынешнем состоянии инфраструктуры регионы Сибири способны отгрузить через свои экспортные коридоры продукции на 9 миллиардов долларов в год. На складах лежит уголь, пшеница, минеральные удобрения, а Сибирь не может их выпустить. В то время как мы могли бы экспортировать не менее чем на 42 миллиарда долларов в год", - подчеркнул Геннадий Гусельников.Наши восточные соседи готовы покупать миллионами тонн, но масштабы экспорта пока остаются скромными, а проектов как "Сила Сибири" можно по пальцам сосчитать. "Без развития внутренней инфраструктуры невозможно наладить экспорт. В то же время, реализация экспортных проектов может стать инструментом развития внутренней инфраструктуры и экономического роста регионов Сибири", - уверен Александр Дроздов. В качестве примера депутат привел строительство газопровода "Сила Сибири-2". "Его строительство газопровода позволит газифицировать несколько сибирских регионов, в том числе Красноярский край. Это не только решит огромный пласт вопросов с экологией, но и даст мощный импульс к промышленному росту региона. В том числе за счет привлечения в регион новых специалистов", - уверен депутат.Сибирские экспортные коридорыВ интересах развития экспорта сибирских регионов МАСС разработала проект "Развитие сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров" (ЭОТК). Согласно ему, в 21 веке Великий шелковый путь через Ангаро-Енисейский и Обь-Иртышские бассейны дотянется до Северного Ледовитого океана, где он перейдет в Севморпуть. МАСС разработала 11 ЭОТК, которые включают и 2 энергомоста. Маршруты автомобильных экспортных коридоров планируется провести так: один из Красноярска пойдет на Урумчи (КНР); другой из Бийска – на Кош-Агач на границе с Монголией. Ещё один пройдет из Новосибирска – тоже на Урумчи (КНР), а там повернет на Казахстан. На севере и юге коридоры будут соединятся хордами. Прежде всего, конечно, Транссибом. А также автомагистралью М51, соединяющей Челябинск и Новосибирск. И еще одной хордой станет т.н. "Северный широтный коридор", то есть трасса, которая известна водителям как дорога Пермь – Томск. В ряде ключевых точек этой сети планируется построить логистические хабы. Они будут обслуживать караваны грузовых фур, везущих сибирские товары на экспорт и в обратном направлении. Один из таких хабов реконструируется сейчас в Республике Тыва, в 5 километрах от монгольской границы в местечке Хандагайты. Железная дорога: планируется продлить до Китая через Монголию ж/д маршрут Курагино – Кызыл. А также расширить смешанный железнодорожно-автомобильный коридор Омск-Урумчи, построив ответвление на казахстанский Усть-Каменогорск. Одновременно планируется увеличить пропускную способность пограничных железнодорожных пунктов в Забайкальском крае, Республике Бурятии и Приморском крае.Кто же будет строить новый Чуйский тракт?Глава МАСС уверен, что расширение экспорта решит проблемы и с трудоустройством местного населения, и с привлечением новых кадров в Сибирь. "Тува, например, могла бы освоить 625 тысяч гектаров пахотной земли. Это в десятки раз больше площадей, на которых она выращивает зерновые сегодня. Но большие объемы она просто не может вывезти: республику связывает с большим рынком зерна единственное узкое шоссе, петляющая по горному серпантину западных Саян", - пояснил он.Сибири всегда не хватило людей, чтобы создать разветвленные сети дорог с хорошей пропускной способностью. Показателен исторический пример со строительством Чуйского тракта, главной автомобильной трассы в Монголию. Тракт начинается в Новосибирской области и фактически повторяет маршрут караванов Великого шелкового пути, пролегавшего по ущельям Горного Алтая и бескрайним степям Алтайского края и лесостепям южной Сибири. Лишь в начале 20 века тракт был переделан из тропы в колесную дорогу для телег, которую строили солдаты и местные крестьяне. И только в конце тридцатых годов прошлого века он превратился в гравийную дорогу для грузовиков. А полностью был покрыт асфальтом лишь в 2007 году. Построенные нашими предками, сибирские дороги не справляются с нагрузкой, которая востребована сегодня, нужны кадры, которые умеют делать современные коммерческие трассы для большегрузов.Дополнительные инструменты привлечения людейВ рамках работы комиссии Госдумы по развитию Восточной Сибири депутат Дроздов предложил ввести на территории сибирского макрорегиона льготное кредитование на покупку жилья по аналогии с "Дальневосточной ипотекой". "Также не стоит забывать о практике предоставления жилищных сертификатов работникам наиболее востребованных и социально значимых отраслей, осуществляющих свою деятельность в пределах границ промышленных кластеров и агломераций, в Красноярском крае подобная практика уже 11 лет успешно применяется в Норильске", - предложил Дроздов. Он рассказал, что правительство недавно поддержало инициативу о субсидировании переезда молодых специалистов в сибирские регионы. "Согласно проекту Минтруда, при переезде из трудоизбыточных регионов специалисты получат единовременную выплату в размере 116 тысяч 800 рублей. Думаю, это первая ласточка в стимулировании притока кадров в Сибирь", - уверен Дроздов. Ряд мер, о которых говорит депутат, были внедрены сибирскими компаниями на корпоративном уровне. Так, например, En+ Group ввела для своих сотрудников корпоративную жилищную программу. Компания также позаботилась о будущем, договорившись с рядом сибирских вузов о поддержке перспективных будущих работников стипендиями, создала "Академию IT" для подготовки кадров в области информационных технологий.Скорректировать законодательство для поддержки национального бизнесаДроздов считает, что сегодня сперва нужно разобраться, что попадает под понятия "российский производитель" и "российская продукция"? "Оба термина сегодня не закреплены в ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", - сказал он. "Из-за размытых критериев принятые правительством меры по повышению устойчивости экономики в равной степени распространяются как на действительно российских производителей, так и на российских дочек иностранных компаний", - считает депутат. Когда этот пробел в законодательстве будет устранен, по его мнению, будут в значительной мере защищены и интересы национального бизнеса. "Говоря о поддержке импортозамещения, необходимо не просто выделять бюджетные средства на субсидирование и льготное кредитование наших предприятий, а создать на внутреннем рынке благоприятные условия для малых с средних предприятий", - уверен Дроздов. Одним из инструментов, считает он, может стать совершенствование 44 и 223 федеральных законов в части закрепления приоритета российской продукции при прочих равных условиях. "По сути, это обяжет госкомпании закупать больше товаров у отечественных производителей, чем значительно стимулирует в том числе региональные рынки. Для понимания, общий объем закупок госкомпаний только в первом квартале 2022 составил более двух триллионов рублей", - напомнил замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле.

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https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

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Алёна Пава

россия, сибирский фо, новосибирск, сила сибири (газопровод), федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, en+ group