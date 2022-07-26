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Сунак выступил против нового референдума о независимости Шотландии
Сунак выступил против нового референдума о независимости Шотландии - РИА Новости, 26.07.2022
Сунак выступил против нового референдума о независимости Шотландии
Кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак заявил, что сейчас "худшее время" для проведения нового референдума о независимости Шотландии. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:54
2022-07-26T14:54
2022-07-26T15:06
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шотландия
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риши сунак
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак заявил, что сейчас "худшее время" для проведения нового референдума о независимости Шотландии.Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Стерджен и ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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в мире, великобритания, шотландия, шотландская национальная партия, никола стерджен, борис джонсон, риши сунак
14:54 26.07.2022 (обновлено: 15:06 26.07.2022)
Сунак выступил против нового референдума о независимости Шотландии
Сунак назвал идею проведения нового референдума о независимости Шотландии несвоевременной