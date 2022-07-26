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В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена" - РИА Новости, 26.07.2022
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В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена"
В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена" - РИА Новости, 26.07.2022
В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена"
Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:35
2022-07-26T13:36
россия
москва
финляндия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы."Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравых рассуждений, мы не можем. В этом плане да, наверное, исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю - естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию... Но еще раз повторяю - все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли, по мнению Кремля, существуют риски невыдачи шенгенских виз россиянам.Он отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. -0-
https://ria.ru/20220719/viza-1803399919.html
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россия, москва, финляндия, евросоюз, в мире
13:35 26.07.2022 (обновлено: 13:36 26.07.2022)
 
В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена"

Пресс-секретарь Песков: Москва надеется на трезвость мышления ЕС в сфере выдачи "шенгена"

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.
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"Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравых рассуждений, мы не можем. В этом плане да, наверное, исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю - естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию... Но еще раз повторяю - все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли, по мнению Кремля, существуют риски невыдачи шенгенских виз россиянам.
Он отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".
"Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", - также сказал Песков.
После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. -0-
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