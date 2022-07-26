13:35 26.07.2022 (обновлено: 13:36 26.07.2022)
В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена"
Пресс-секретарь Песков: Москва надеется на трезвость мышления ЕС в сфере выдачи "шенгена"
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.
"Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравых рассуждений, мы не можем. В этом плане да, наверное, исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю - естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию... Но еще раз повторяю - все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли, по мнению Кремля, существуют риски невыдачи шенгенских виз россиянам.
Он отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".
"Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", - также сказал Песков.
После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. -0-