https://ria.ru/20220726/shengen-1805035903.html

В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена"

В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена" - РИА Новости, 26.07.2022

В Кремле надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена"

Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:35

2022-07-26T13:35

2022-07-26T13:36

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы."Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравых рассуждений, мы не можем. В этом плане да, наверное, исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю - естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию... Но еще раз повторяю - все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли, по мнению Кремля, существуют риски невыдачи шенгенских виз россиянам.Он отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. -0-

https://ria.ru/20220719/viza-1803399919.html

https://ria.ru/20220312/vizy-1777702943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, финляндия, евросоюз, в мире