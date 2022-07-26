https://ria.ru/20220726/sevastopol-1804986099.html

Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса

Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса - РИА Новости, 26.07.2022

Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на строительство спорткомплекса в Севастополе. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:12

2022-07-26T12:12

2022-07-26T12:12

михаил развожаев

севастополь

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на строительство спорткомплекса в Севастополе.Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой был поднят вопрос выделения дополнительных средств на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя."Вице-премьер поручил Минспорту совместно с Минфином рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств, необходимых для создания спортивного объекта к 2024-2025 году", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.Чернышенко отметил, что правительство проработает возможность выделения дополнительного финансирования на завершение работ по возведению спорткомплекса, в том числе за счет федерального проекта "Спорт – норма жизни".Также обсуждалось выделение средств на создание водно-гребной базы "Чайка". Уточняется, что регион уже провел корректировку проектно-сметной документации по ее строительству.

https://ria.ru/20220726/krym-1804946759.html

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севастополь

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Дарья Буймова

михаил развожаев, севастополь, министерство финансов рф (минфин россии), общество, дмитрий чернышенко