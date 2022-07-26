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Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса - РИА Новости, 26.07.2022
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Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса
Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса - РИА Новости, 26.07.2022
Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на строительство спорткомплекса в Севастополе. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:12
2022-07-26T12:12
михаил развожаев
севастополь
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на строительство спорткомплекса в Севастополе.Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой был поднят вопрос выделения дополнительных средств на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя."Вице-премьер поручил Минспорту совместно с Минфином рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств, необходимых для создания спортивного объекта к 2024-2025 году", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.Чернышенко отметил, что правительство проработает возможность выделения дополнительного финансирования на завершение работ по возведению спорткомплекса, в том числе за счет федерального проекта "Спорт – норма жизни".Также обсуждалось выделение средств на создание водно-гребной базы "Чайка". Уточняется, что регион уже провел корректировку проектно-сметной документации по ее строительству.
https://ria.ru/20220726/krym-1804946759.html
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михаил развожаев, севастополь, министерство финансов рф (минфин россии), общество, дмитрий чернышенко
12:12 26.07.2022
 
Чернышенко обсудил с главой Севастополя строительство спорткомплекса

Вице-премьер поручил продумать выделение средств на спорткомплекс в Севастополе

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на строительство спорткомплекса в Севастополе.
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой был поднят вопрос выделения дополнительных средств на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 10:15
В Крыму построят два модульных спортзала, заявил Чернышенко
"Вице-премьер поручил Минспорту совместно с Минфином рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств, необходимых для создания спортивного объекта к 2024-2025 году", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Чернышенко отметил, что правительство проработает возможность выделения дополнительного финансирования на завершение работ по возведению спорткомплекса, в том числе за счет федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Также обсуждалось выделение средств на создание водно-гребной базы "Чайка". Уточняется, что регион уже провел корректировку проектно-сметной документации по ее строительству.
Отель Альпийская поляна, Малореченское, Алушта - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 10:13Туризм
В Крыму построят быстровозводимые модульные отели, заявил Чернышенко
 
Михаил РазвожаевСевастопольМинистерство финансов РФ (Минфин России)ОбществоДмитрий Чернышенко
 
 
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