https://ria.ru/20220726/sdelka-1805046222.html

Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле

Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле - РИА Новости, 26.07.2022

Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства в рамках стамбульского соглашения о снятии РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:47

2022-07-26T13:47

2022-07-26T13:56

антониу гутерреш

россия

оон

ситуация в днр и лнр

стамбул

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства в рамках стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."В Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, в этом документе генеральный секретарь Антониу Гутерреш взял на себя обязательство добиться отмены ограничений (на экспорт российского продовольствия и удобрений - ред.). Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря получится выполнить то, под чем он подписался", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html

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Кирилл Волков

антониу гутерреш, россия, оон, ситуация в днр и лнр, стамбул, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров