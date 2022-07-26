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Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле - РИА Новости, 26.07.2022
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Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле
Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле - РИА Новости, 26.07.2022
Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства в рамках стамбульского соглашения о снятии РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:47
2022-07-26T13:56
антониу гутерреш
россия
оон
ситуация в днр и лнр
стамбул
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства в рамках стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."В Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, в этом документе генеральный секретарь Антониу Гутерреш взял на себя обязательство добиться отмены ограничений (на экспорт российского продовольствия и удобрений - ред.). Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря получится выполнить то, под чем он подписался", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html
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антониу гутерреш, россия, оон, ситуация в днр и лнр, стамбул, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:47 26.07.2022 (обновлено: 13:56 26.07.2022)
 
Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле

Лавров надеется, что Гутерреш выполнит свою часть обязательств по продуктовой сделке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства в рамках стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, в этом документе генеральный секретарь Антониу Гутерреш взял на себя обязательство добиться отмены ограничений (на экспорт российского продовольствия и удобрений - ред.). Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря получится выполнить то, под чем он подписался", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:46
Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке
 
Антониу ГутеррешРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНРСтамбулВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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