https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805141199.html

Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании

Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании - РИА Новости, 26.07.2022

Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании

Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:27

2022-07-26T17:27

2022-07-26T17:30

владимир путин

россия

донецкая народная республика

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании.Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Кроме того, санкции коснулись Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова из-за их поддержки президента РФ Владимира Путина."Во-первых, достойная компания - главы российских регионов, уважаемые люди, истинные патриоты России. Во-вторых, санкции недружественного государства - это фактически награда за успешную работу в интересах своей страны", - приводит Telegram-канал правительства ДНР слова Хоценко.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805094163.html

россия

донецкая народная республика

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донецкая народная республика, великобритания, санкции в отношении россии, в мире