https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805141199.html
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании - РИА Новости, 26.07.2022
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:27
2022-07-26T17:27
2022-07-26T17:30
владимир путин
россия
донецкая народная республика
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании.Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Кроме того, санкции коснулись Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова из-за их поддержки президента РФ Владимира Путина."Во-первых, достойная компания - главы российских регионов, уважаемые люди, истинные патриоты России. Во-вторых, санкции недружественного государства - это фактически награда за успешную работу в интересах своей страны", - приводит Telegram-канал правительства ДНР слова Хоценко.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805094163.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донецкая народная республика, великобритания, санкции в отношении россии, в мире
17:27 26.07.2022 (обновлено: 17:30 26.07.2022)
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании
Премьер ДНР Хоценко о включении в санкционный список Великобритании: достойная компания