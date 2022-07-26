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Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании - РИА Новости, 26.07.2022
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Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании - РИА Новости, 26.07.2022
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:27
2022-07-26T17:30
владимир путин
россия
донецкая народная республика
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании.Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Кроме того, санкции коснулись Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова из-за их поддержки президента РФ Владимира Путина."Во-первых, достойная компания - главы российских регионов, уважаемые люди, истинные патриоты России. Во-вторых, санкции недружественного государства - это фактически награда за успешную работу в интересах своей страны", - приводит Telegram-канал правительства ДНР слова Хоценко.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805094163.html
россия
донецкая народная республика
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, великобритания, санкции в отношении россии, в мире
17:27 26.07.2022 (обновлено: 17:30 26.07.2022)
 
Премьер ДНР прокомментировал включение в санкционный список Великобритании

Премьер ДНР Хоценко о включении в санкционный список Великобритании: достойная компания

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что оказался в "достойной компании", попав в санкционный список Великобритании.
Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Кроме того, санкции коснулись Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова из-за их поддержки президента РФ Владимира Путина.
"Во-первых, достойная компания - главы российских регионов, уважаемые люди, истинные патриоты России. Во-вторых, санкции недружественного государства - это фактически награда за успешную работу в интересах своей страны", - приводит Telegram-канал правительства ДНР слова Хоценко.
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