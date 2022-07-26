https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805125593.html
Глава Якутии прокомментировал включение в санкционные списки Британии
Глава Якутии прокомментировал включение в санкционные списки Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Глава Якутии прокомментировал включение в санкционные списки Британии
Глава Якутии Айсен Николаев после включения в санкционный список Британии заявил, что такая риторика Запада уже привычна и ничего не значит. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:53
2022-07-26T16:53
2022-07-26T16:53
великобритания
россия
донбасс
санкции в отношении россии
политика
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев после включения в санкционный список Британии заявил, что такая риторика Запада уже привычна и ничего не значит.Во вторник Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России. Британские власти обосновали такое решение тем, что они направляли средства в Донецкую и Луганскую республики. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Британия включила меня и еще ряд коллег-губернаторов в санкционные списки. Такая риторика Запада уже привычна и ничего не значит", - отметил Николаев в Telegram-канале."Я знаю, что правда за нами, что народ Донбасса бросать нельзя, что добро все равно победит зло", - добавил он.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805092979.html
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805107166.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, донбасс, санкции в отношении россии, политика, республика саха (якутия)
Глава Якутии прокомментировал включение в санкционные списки Британии
Глава Якутии Николаев о санкциях Британии: риторика Запада уже привычна и ничего не значит