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В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа - РИА Новости, 26.07.2022
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В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа
В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа - РИА Новости, 26.07.2022
В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече во вторник не обсуждали "санкции" против государств региона, которые откажутся снижать свой спрос на РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:27
2022-07-26T16:28
евросоюз
экономика
чехия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече во вторник не обсуждали "санкции" против государств региона, которые откажутся снижать свой спрос на газ в рамках нового регулирования ЕС, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после заседания.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе. Министры энергетики во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом для определенных стран предусмотрены исключения из обязательных целей при их введении в союзе.
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евросоюз, экономика, чехия, в мире
16:27 26.07.2022 (обновлено: 16:28 26.07.2022)
 
В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа

В Евросоюзе не обсуждали санкции против стран-членов, отказавшихся снижать спрос на газ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече во вторник не обсуждали "санкции" против государств региона, которые откажутся снижать свой спрос на газ в рамках нового регулирования ЕС, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после заседания.
"Мы не обсуждали сегодня санкции", - ответил он на вопрос, какие могут быть санкции для стран-членов ЕС, которые решат не сокращать потребление газа.
Еврокомиссия на прошлой неделе предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе. Министры энергетики во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
При этом для определенных стран предусмотрены исключения из обязательных целей при их введении в союзе.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 15:11
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