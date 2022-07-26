https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805114599.html

В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа

В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа - РИА Новости, 26.07.2022

В ЕС не обсуждали санкции против стран, отказавшихся от экономии газа

Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече во вторник не обсуждали "санкции" против государств региона, которые откажутся снижать свой спрос на РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:27

2022-07-26T16:27

2022-07-26T16:28

евросоюз

экономика

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече во вторник не обсуждали "санкции" против государств региона, которые откажутся снижать свой спрос на газ в рамках нового регулирования ЕС, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после заседания.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе. Министры энергетики во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом для определенных стран предусмотрены исключения из обязательных целей при их введении в союзе.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, экономика, чехия, в мире