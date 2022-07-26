Рейтинг@Mail.ru
Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805097042.html
Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения в санкционный список Британии заявил, что не имеет никаких счетов и недвижимости за рубежом,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:38
2022-07-26T15:38
политика
игорь артамонов
александр моор
александр богомаз
россия
великобритания
липецкая область
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795734587_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_f02aae49d244643ab112c5838e9f9d59.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения в санкционный список Британии заявил, что не имеет никаких счетов и недвижимости за рубежом, отдыхает только в России и попадание в список санкций его нисколько не волнует.Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, Тюменской области Александра Моора, Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Сегодня Великобритания опубликовала санкционный список, в который попали несколько губернаторов, в том числе и я. Для меня эта новость не стала неожиданностью. Я все эти годы отстаивал интересы нашего региона, нашей страны на всех политических и экономических площадках. Я не имею никакой недвижимости и счетов за рубежом, так же как и моя семья. Отдыхаю я только в России", - сказал Кувшинников в Telegram-канале.Губернатор отметил, что трое его детей живут и учатся в РФ, связывают свою судьбу только с Россией."Я продолжаю работать в области на благо наших земляков, и попадание в санкционный список меня нисколько не волнует", - добавил Кувшинников.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805094163.html
россия
великобритания
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795734587_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e2343694eaa823748d9551aafbdaaadf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, игорь артамонов, александр моор, александр богомаз, россия, великобритания, липецкая область, санкции в отношении россии, олег кувшинников
15:38 26.07.2022
 
Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Губернатор Кувшинников о санкциях: не имею счетов за рубежом, отдыхаю только в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения в санкционный список Британии заявил, что не имеет никаких счетов и недвижимости за рубежом, отдыхает только в России и попадание в список санкций его нисколько не волнует.
Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, Тюменской области Александра Моора, Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
"Сегодня Великобритания опубликовала санкционный список, в который попали несколько губернаторов, в том числе и я. Для меня эта новость не стала неожиданностью. Я все эти годы отстаивал интересы нашего региона, нашей страны на всех политических и экономических площадках. Я не имею никакой недвижимости и счетов за рубежом, так же как и моя семья. Отдыхаю я только в России", - сказал Кувшинников в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что трое его детей живут и учатся в РФ, связывают свою судьбу только с Россией.
"Я продолжаю работать в области на благо наших земляков, и попадание в санкционный список меня нисколько не волнует", - добавил Кувшинников.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 15:29
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список
 
ПолитикаИгорь АртамоновАлександр МоорАлександр БогомазРоссияВеликобританияЛипецкая областьСанкции в отношении РоссииОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала