Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Губернатор Кувшинников о санкциях: не имею счетов за рубежом, отдыхаю только в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после включения в санкционный список Британии заявил, что не имеет никаких счетов и недвижимости за рубежом, отдыхает только в России и попадание в список санкций его нисколько не волнует.
Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, Тюменской области Александра Моора, Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
"Сегодня Великобритания опубликовала санкционный список, в который попали несколько губернаторов, в том числе и я. Для меня эта новость не стала неожиданностью. Я все эти годы отстаивал интересы нашего региона, нашей страны на всех политических и экономических площадках. Я не имею никакой недвижимости и счетов за рубежом, так же как и моя семья. Отдыхаю я только в России", - сказал Кувшинников в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что трое его детей живут и учатся в РФ, связывают свою судьбу только с Россией.
"Я продолжаю работать в области на благо наших земляков, и попадание в санкционный список меня нисколько не волнует", - добавил Кувшинников.