https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805094163.html

Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список

Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022

Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:29

2022-07-26T15:29

2022-07-26T15:29

политика

ставропольский край

великобритания

россия

владимир владимиров

санкции в отношении россии

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НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и защитники ее интересов.Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Ставропольского края Владимирова. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Хороший сегодня день! Британия внесла меня вместе с коллегами по губернаторскому цеху в список патриотов своей любимой Родины, защитников ее интересов. В список тех, кто не прогибается под западные лекала и не согласен с однополярным миром, где есть два мнения - англосаксонское и неправильное. Спасибо за санкции!" - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805076783.html

ставропольский край

великобритания

россия

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Дарья Буймова

политика, ставропольский край, великобритания, россия, владимир владимиров, санкции в отношении россии