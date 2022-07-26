https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805094163.html
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:29
2022-07-26T15:29
2022-07-26T15:29
политика
ставропольский край
великобритания
россия
владимир владимиров
санкции в отношении россии
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НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и защитники ее интересов.Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Ставропольского края Владимирова. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Хороший сегодня день! Британия внесла меня вместе с коллегами по губернаторскому цеху в список патриотов своей любимой Родины, защитников ее интересов. В список тех, кто не прогибается под западные лекала и не согласен с однополярным миром, где есть два мнения - англосаксонское и неправильное. Спасибо за санкции!" - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805076783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ставропольский край, великобритания, россия, владимир владимиров, санкции в отношении россии
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список
Губернатор Ставрополья Владимиров поблагодарил Британию за включение в санкционный список