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Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022
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Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:29
2022-07-26T15:29
политика
ставропольский край
великобритания
россия
владимир владимиров
санкции в отношении россии
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НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и защитники ее интересов.Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Ставропольского края Владимирова. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Хороший сегодня день! Британия внесла меня вместе с коллегами по губернаторскому цеху в список патриотов своей любимой Родины, защитников ее интересов. В список тех, кто не прогибается под западные лекала и не согласен с однополярным миром, где есть два мнения - англосаксонское и неправильное. Спасибо за санкции!" - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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политика, ставропольский край, великобритания, россия, владимир владимиров, санкции в отношении россии
15:29 26.07.2022
 
Глава Ставрополья поблагодарил Британию за включение в санкционный список

Губернатор Ставрополья Владимиров поблагодарил Британию за включение в санкционный список

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Великобританию за включение в санкционный список, отметив, что в него вошли патриоты Родины и защитники ее интересов.
Великобритания внесла в санкционный список ряд губернаторов РФ, в том числе руководителя Ставропольского края Владимирова. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
"Хороший сегодня день! Британия внесла меня вместе с коллегами по губернаторскому цеху в список патриотов своей любимой Родины, защитников ее интересов. В список тех, кто не прогибается под западные лекала и не согласен с однополярным миром, где есть два мнения - англосаксонское и неправильное. Спасибо за санкции!" - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:41
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
 
ПолитикаСтавропольский крайВеликобританияРоссияВладимир ВладимировСанкции в отношении России
 
 
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