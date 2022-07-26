https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805092979.html

Врио главы Тамбовской области прокомментировал включение в список санкций

Врио главы Тамбовской области прокомментировал включение в список санкций - РИА Новости, 26.07.2022

Врио главы Тамбовской области прокомментировал включение в список санкций

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров прокомментировал свое включение в санкционный список Великобритании и отметил, что вклад региона в работу по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:26

2022-07-26T15:26

2022-07-26T20:27

политика

александр моор

александр богомаз

роман старовойт

луганская народная республика

великобритания

санкции в отношении россии

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров прокомментировал свое включение в санкционный список Великобритании и отметил, что вклад региона в работу по налаживанию мирной жизни в ЛНР оценен по достоинству.Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте британского правительства. Санкции, помимо Егорова, затрагивают губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Попал под санкции правительства Великобритании. Иллюзий насчет отношения к России и политике нашего национального лидера не испытывал никогда. Работа по налаживанию мирной жизни в Луганской Народной Республике, восстановлению инфраструктуры, помощь гражданам, пострадавшим от действий правительства Украины и "просвещенного Запада" оценена по достоинству", - написал Егоров в своём Telegram-канале.Также руководитель региона добавил, что область и далее будет принимать беженцев, переучивать педагогов и оказывать другую помощь жителям освобожденных территорий.В июне Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ сообщил, что Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики. В начале июля Егоров и и.о. главы Новоайдарского района Владимир Подольский подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российский регион окажет помощь подшефному району в восстановлении инфраструктуры. В частности, руководство Тамбовской области пообещало помочь отремонтировать школы в Новоайдарском районе, а также организовать оздоровление детей, проживающих на подшефной территории, и помочь местным аграриям.

https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800682351.html

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луганская народная республика

великобритания

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, александр моор, александр богомаз, роман старовойт, луганская народная республика, великобритания, санкции в отношении россии, максим егоров, тамбовская область