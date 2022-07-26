15:26 26.07.2022 (обновлено: 20:27 26.07.2022)
Врио главы Тамбовской области прокомментировал включение в список санкций
Тамбовский губернатор Егоров о санкциях: налаживание жизни в ЛНР оценили по достоинству
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров прокомментировал свое включение в санкционный список Великобритании и отметил, что вклад региона в работу по налаживанию мирной жизни в ЛНР оценен по достоинству.
Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте британского правительства. Санкции, помимо Егорова, затрагивают губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
"Попал под санкции правительства Великобритании. Иллюзий насчет отношения к России и политике нашего национального лидера не испытывал никогда. Работа по налаживанию мирной жизни в Луганской Народной Республике, восстановлению инфраструктуры, помощь гражданам, пострадавшим от действий правительства Украины и "просвещенного Запада" оценена по достоинству", - написал Егоров в своём Telegram-канале.
Также руководитель региона добавил, что область и далее будет принимать беженцев, переучивать педагогов и оказывать другую помощь жителям освобожденных территорий.
В июне Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ сообщил, что Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики. В начале июля Егоров и и.о. главы Новоайдарского района Владимир Подольский подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российский регион окажет помощь подшефному району в восстановлении инфраструктуры. В частности, руководство Тамбовской области пообещало помочь отремонтировать школы в Новоайдарском районе, а также организовать оздоровление детей, проживающих на подшефной территории, и помочь местным аграриям.