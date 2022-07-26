https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805070325.html

Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022

Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что с усмешкой принял свое включение в санкционный список Великобритании. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:33

2022-07-26T14:33

2022-07-26T14:33

воронежская область

санкции в отношении россии

политика

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что с усмешкой принял свое включение в санкционный список Великобритании."С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции... Это ещё одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе всё делаем правильно", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Гусев добавил, что он "патриот своей страны и Воронежской области" и будет "исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день".Губернатором Воронежской области Гусев является с 2018 года.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805020336.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805069356.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, санкции в отношении россии, политика, александр гусев (государственный служащий)