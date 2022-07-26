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Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
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Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 26.07.2022
Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что с усмешкой принял свое включение в санкционный список Великобритании. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:33
2022-07-26T14:33
воронежская область
санкции в отношении россии
политика
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что с усмешкой принял свое включение в санкционный список Великобритании."С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции... Это ещё одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе всё делаем правильно", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Гусев добавил, что он "патриот своей страны и Воронежской области" и будет "исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день".Губернатором Воронежской области Гусев является с 2018 года.
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805020336.html
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воронежская область, санкции в отношении россии, политика, александр гусев (государственный служащий)
14:33 26.07.2022
 
Воронежский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Воронежский губернатор Гусев принял включение в список санкций Британии с усмешкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что с усмешкой принял свое включение в санкционный список Великобритании.
"С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции... Это ещё одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе всё делаем правильно", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Гусев добавил, что он "патриот своей страны и Воронежской области" и будет "исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день".
Губернатором Воронежской области Гусев является с 2018 года.
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