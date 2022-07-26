https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805020336.html

Великобритания расширила список антироссийских санкций

Великобритания расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 26.07.2022

Великобритания расширила список антироссийских санкций

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства во вторник. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:16

2022-07-26T13:16

2022-07-26T14:36

в мире

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства во вторник."Добавлено 42 новых пункта в положении о санкциях в отношении России и 5 пунктов в положении о санкциях в отношении Сирии", - сказано там.В санкционный список, в частности, попали ряд российских губернаторов.Санкции затрагивают губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова.Кроме того, в санкционный список были внесены главы Башкирии Радий Хабиров, Чувашии Олег Николаев, Коми Владимир Уйба и Якутии Айсен Николаев, губернаторы Красноярского края Александр Усс и Ставропольского края Владимир Владимиров, губернаторы Новосибирской области Андрей Травников, Оренбургской области Денис Паслер, Волгоградской области Андрей Бочаров, Ленинградской области Александр Дрозденко, Вологодской области Олег Кувшинников, Калужской области Владислав Шапша, Воронежской области Александр Гусев, Амурской области Василий Орлов, Липецкой области Игорь Артамонов, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Алтайского края Виктор Томенко.В санкционный список также попал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Андрей Юрьевич Воробьев является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку Воробьев является губернатором региона. В частности, Воробьев является губернатором Московской области", - говорится в документе.Под санкции Великобритании попали исполняющие обязанности губернаторов Тамбовской области Максим Егоров, Владимирской области Александр Авдеев, Саратовской области Роман Бусаргин.Великобритания также внесла в санкционный список российского министра юстиции Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко."Константин Анатольевич Чуйченко является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, поскольку Чуйченко является министром одного из министерств Российской Федерации. В частности, Чуйченко является министром юстиции", - сказано в документе."Олег Михайлович Свириденко является вовлеченным лицом в соответствии с Положением о санкциях в отношении России, ...поскольку Свириденко является заместителем министра одного из министерств Российской Федерации. В частности, Свириденко является заместителем министра юстиции", - говорится в документе.Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/rossiya-1804972178.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805057670.html

великобритания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, санкции в отношении россии