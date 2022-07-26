https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805061338.html

Борисов поблагодарил Путина за назначение в "Роскосмос"

Борисов поблагодарил Путина за назначение в "Роскосмос" - РИА Новости, 26.07.2022

Борисов поблагодарил Путина за назначение в "Роскосмос"

Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во вторник поблагодарил президента Владимира Путина за свое назначение на эту должность. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:18

2022-07-26T14:18

2022-07-26T14:18

космос - риа наука

владимир путин

россия

роскосмос

юрий борисов (вице-премьер)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во вторник поблагодарил президента Владимира Путина за свое назначение на эту должность."Сначала хочу поблагодарить вас за столь высокое назначение, для меня это огромная честь. А с другой стороны это дополнительные обязательства", - сказал Борисов в своем первом докладе президенту РФ Владимиру Путину. Он напомнил, что "наша страна открыла всему миру дорогу в космос" и выразил уверенность, что в сердце каждого россиянина есть гордость за космические достижения."Многие поколения инженеров и конструкторов создали огромный потенциал научно-технического задела, который необходимо будет конвертировать в конкретные услуги, которые сегодня востребованы российской экономикой", - добавил БорисовБорисов, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал военно-промышленный комплекс, 15 июля был назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина. Примечательно, что Рогозин до руководства "Роскосмосом" также был вице-премьером.

https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802769290.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, владимир путин, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий рогозин