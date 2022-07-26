https://ria.ru/20220726/roskachestvo-1804930440.html

Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве

Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 26.07.2022

Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве

Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:20

2022-07-26T08:20

2022-07-26T08:20

экономика

михаил николаев

европа

италия

германия

фанагория

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786801123_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fe7b96faa61477ddf7f28d4daafea435.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в Роскачестве."Проблем с запчастями пока нет. Оборудование новое нам еще много лет не понадобится. Мы уже отлично оснащены", - приводятся в сообщении слова сооснователя винного проекта "Долина Лефкадия" Михаила Николаева-младшего. В Роскачестве также подчеркнули, что в санкционные списки оборудование для переработки винограда не попало.Эксперты полагают, что без импорта смогут обойтись и в таких сферах как фильтрация и упаковка вина. Отмечается, что нержавеющие емкости можно по-прежнему импортировать из Италии, Германии, Франции, Болгарии, Молдовы, также есть китайские поставщики. "Без импорта в теории может обойтись, например, емкостной парк – качественные емкости производят сегодня и в России", - считает заместитель гендиректора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов.При этом, по словам гендиректора компании "Фанагория" Петра Романишина, необходимое для производства фильтрационное оборудование из Европы также не находится под санкциями, и его поставки продолжаются - были заключены и новые контракты с поставщиками. Уточняется, что фильтрация обеспечивает стабильность качества вина при розничных продажах.Кроме того, большинство опрошенных Роскачеством виноделен отмечают, что несмотря на сложности и сдвиги по срокам, программы модернизации российских виноделен не закрыты. "Виноделы – люди, работающие в неопределенных условиях. Поэтому мы быстро перестраиваем процессы и адаптируемся к новым реалиям. Найти запчасти для нашего оборудования, которое мы закупали в Европе, сложно. Но все наши партнеры включены в процесс и оперативно помогают в поиске необходимых деталей", – добавил главный технолог винодельни "Шато де Талю" Анна Хохлач.

https://ria.ru/20220721/eksport-1804132505.html

https://ria.ru/20220719/drozhzhi-1803364783.html

европа

италия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил николаев, европа, италия, германия, фанагория, роскачество