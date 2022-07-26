Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве
Роскачество: проблем с оборудованием и запчастями к нему в российской винной отрасли нет
© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииВино в Лефкадии
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Вино в Лефкадии. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Проблем с запчастями пока нет. Оборудование новое нам еще много лет не понадобится. Мы уже отлично оснащены", - приводятся в сообщении слова сооснователя винного проекта "Долина Лефкадия" Михаила Николаева-младшего. В Роскачестве также подчеркнули, что в санкционные списки оборудование для переработки винограда не попало.
Эксперты полагают, что без импорта смогут обойтись и в таких сферах как фильтрация и упаковка вина. Отмечается, что нержавеющие емкости можно по-прежнему импортировать из Италии, Германии, Франции, Болгарии, Молдовы, также есть китайские поставщики. "Без импорта в теории может обойтись, например, емкостной парк – качественные емкости производят сегодня и в России", - считает заместитель гендиректора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов.
При этом, по словам гендиректора компании "Фанагория" Петра Романишина, необходимое для производства фильтрационное оборудование из Европы также не находится под санкциями, и его поставки продолжаются - были заключены и новые контракты с поставщиками. Уточняется, что фильтрация обеспечивает стабильность качества вина при розничных продажах.
Кроме того, большинство опрошенных Роскачеством виноделен отмечают, что несмотря на сложности и сдвиги по срокам, программы модернизации российских виноделен не закрыты. "Виноделы – люди, работающие в неопределенных условиях. Поэтому мы быстро перестраиваем процессы и адаптируемся к новым реалиям. Найти запчасти для нашего оборудования, которое мы закупали в Европе, сложно. Но все наши партнеры включены в процесс и оперативно помогают в поиске необходимых деталей", – добавил главный технолог винодельни "Шато де Талю" Анна Хохлач.