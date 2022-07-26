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Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 26.07.2022
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Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве
Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 26.07.2022
Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве
Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:20
2022-07-26T08:20
экономика
михаил николаев
европа
италия
германия
фанагория
роскачество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в Роскачестве."Проблем с запчастями пока нет. Оборудование новое нам еще много лет не понадобится. Мы уже отлично оснащены", - приводятся в сообщении слова сооснователя винного проекта "Долина Лефкадия" Михаила Николаева-младшего. В Роскачестве также подчеркнули, что в санкционные списки оборудование для переработки винограда не попало.Эксперты полагают, что без импорта смогут обойтись и в таких сферах как фильтрация и упаковка вина. Отмечается, что нержавеющие емкости можно по-прежнему импортировать из Италии, Германии, Франции, Болгарии, Молдовы, также есть китайские поставщики. "Без импорта в теории может обойтись, например, емкостной парк – качественные емкости производят сегодня и в России", - считает заместитель гендиректора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов.При этом, по словам гендиректора компании "Фанагория" Петра Романишина, необходимое для производства фильтрационное оборудование из Европы также не находится под санкциями, и его поставки продолжаются - были заключены и новые контракты с поставщиками. Уточняется, что фильтрация обеспечивает стабильность качества вина при розничных продажах.Кроме того, большинство опрошенных Роскачеством виноделен отмечают, что несмотря на сложности и сдвиги по срокам, программы модернизации российских виноделен не закрыты. "Виноделы – люди, работающие в неопределенных условиях. Поэтому мы быстро перестраиваем процессы и адаптируемся к новым реалиям. Найти запчасти для нашего оборудования, которое мы закупали в Европе, сложно. Но все наши партнеры включены в процесс и оперативно помогают в поиске необходимых деталей", – добавил главный технолог винодельни "Шато де Талю" Анна Хохлач.
https://ria.ru/20220721/eksport-1804132505.html
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экономика, михаил николаев, европа, италия, германия, фанагория, роскачество
08:20 26.07.2022
 
Проблем с оборудованием в винной отрасли нет, заявили в Роскачестве

Роскачество: проблем с оборудованием и запчастями к нему в российской винной отрасли нет

© Фото : предоставлено пресс-службой ЛефкадииВино в Лефкадии
Вино в Лефкадии - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Лефкадии
Вино в Лефкадии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проблем с оборудованием для переработки винограда и запчастями для него в России нет - производители вина оснащены в достаточной мере, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Проблем с запчастями пока нет. Оборудование новое нам еще много лет не понадобится. Мы уже отлично оснащены", - приводятся в сообщении слова сооснователя винного проекта "Долина Лефкадия" Михаила Николаева-младшего. В Роскачестве также подчеркнули, что в санкционные списки оборудование для переработки винограда не попало.
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Эксперты полагают, что без импорта смогут обойтись и в таких сферах как фильтрация и упаковка вина. Отмечается, что нержавеющие емкости можно по-прежнему импортировать из Италии, Германии, Франции, Болгарии, Молдовы, также есть китайские поставщики. "Без импорта в теории может обойтись, например, емкостной парк – качественные емкости производят сегодня и в России", - считает заместитель гендиректора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов.
При этом, по словам гендиректора компании "Фанагория" Петра Романишина, необходимое для производства фильтрационное оборудование из Европы также не находится под санкциями, и его поставки продолжаются - были заключены и новые контракты с поставщиками. Уточняется, что фильтрация обеспечивает стабильность качества вина при розничных продажах.
Кроме того, большинство опрошенных Роскачеством виноделен отмечают, что несмотря на сложности и сдвиги по срокам, программы модернизации российских виноделен не закрыты. "Виноделы – люди, работающие в неопределенных условиях. Поэтому мы быстро перестраиваем процессы и адаптируемся к новым реалиям. Найти запчасти для нашего оборудования, которое мы закупали в Европе, сложно. Но все наши партнеры включены в процесс и оперативно помогают в поиске необходимых деталей", – добавил главный технолог винодельни "Шато де Талю" Анна Хохлач.
Дрожжи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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ЭкономикаМихаил НиколаевЕвропаИталияГерманияФанагорияРоскачество
 
 
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