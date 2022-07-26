https://ria.ru/20220726/retsessiya-1805129056.html

У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ

У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ - РИА Новости, 26.07.2022

У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ

У экономики США очень мало шансов избежать рецессии, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по ней ощутимый удар, заявил во вторник... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:59

2022-07-26T16:59

2022-07-26T17:19

экономика

сша

мвф

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. У экономики США очень мало шансов избежать рецессии, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по ней ощутимый удар, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша."Вероятность того, что экономика США сможет избежать рецессии, очень мала с учетом наших текущих прогнозов", - сказал он. "Даже незначительного негативного воздействия будет достаточно, чтобы нанести ощутимый удар по американской экономике и опрокинуть ее в рецессию", - добавил экономист.В июле МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%. Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей.

https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, мвф