https://ria.ru/20220726/retsessiya-1805129056.html
У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ
У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ - РИА Новости, 26.07.2022
У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ
У экономики США очень мало шансов избежать рецессии, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по ней ощутимый удар, заявил во вторник... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:59
2022-07-26T16:59
2022-07-26T17:19
экономика
сша
мвф
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. У экономики США очень мало шансов избежать рецессии, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по ней ощутимый удар, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша."Вероятность того, что экономика США сможет избежать рецессии, очень мала с учетом наших текущих прогнозов", - сказал он. "Даже незначительного негативного воздействия будет достаточно, чтобы нанести ощутимый удар по американской экономике и опрокинуть ее в рецессию", - добавил экономист.В июле МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%. Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, мвф
16:59 26.07.2022 (обновлено: 17:19 26.07.2022)
У американской экономики мало шансов избежать рецессии, заявил МВФ
Главный экономист МВФ Гуринша: у американской экономики мало шансов избежать рецессии