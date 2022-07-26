https://ria.ru/20220726/ranenyy-1805075396.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 26.07.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:38
2022-07-26T14:38
2022-07-26T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1963 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района города Донецка по адресу: ул. Одинцова, 19", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Куйбышевский район Донецка уже несколько раз за день попадал под огонь украинских войск. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщил, что под обстрел украинских войск попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава, есть разрушения и пострадавшие.
https://ria.ru/20220726/himars-1805026992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранен мужчина