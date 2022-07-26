https://ria.ru/20220726/ranenyy-1805075396.html

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 26.07.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина

Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:38

2022-07-26T14:38

2022-07-26T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1963 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района города Донецка по адресу: ул. Одинцова, 19", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Куйбышевский район Донецка уже несколько раз за день попадал под огонь украинских войск. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщил, что под обстрел украинских войск попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава, есть разрушения и пострадавшие.

https://ria.ru/20220726/himars-1805026992.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины