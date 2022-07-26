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При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ranenyy-1805075396.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 26.07.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:38
2022-07-26T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1963 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района города Донецка по адресу: ул. Одинцова, 19", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Куйбышевский район Донецка уже несколько раз за день попадал под огонь украинских войск. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщил, что под обстрел украинских войск попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава, есть разрушения и пострадавшие.
https://ria.ru/20220726/himars-1805026992.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
14:38 26.07.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранен мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1963 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района города Донецка по адресу: ул. Одинцова, 19", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Куйбышевский район Донецка уже несколько раз за день попадал под огонь украинских войск. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщил, что под обстрел украинских войск попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава, есть разрушения и пострадавшие.
Кадры с места удара ракетой HIMARS по донецкой нефтебазе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Донецке из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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