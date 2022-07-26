https://ria.ru/20220726/proizvodstvo-1805110490.html
МСП Банк одобрил кредит "Кузбасскому скарабею" на расширение производства
МСП Банк одобрил кредит "Кузбасскому скарабею" на расширение производства - РИА Новости, 26.07.2022
МСП Банк одобрил кредит "Кузбасскому скарабею" на расширение производства
МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл кредитную линию производителю бумажной упаковки ООО "Кузбасский скарабей" (Кемерово, индустриальный парк... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:22
2022-07-26T16:22
2022-07-26T16:22
корпорация мсп
александр исаевич
петр засельский
экономика
мсп банк
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл кредитную линию производителю бумажной упаковки ООО "Кузбасский скарабей" (Кемерово, индустриальный парк Западный) на 271,1 миллиона рублей для реализации проекта по расширению производственных мощностей, сообщает пресс-служба КМСП.Финансирование предоставлено под поручительство Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования МСП, которая реализуется совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту."Кредит открыт банком при поддержке Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, которая предоставила свое поручительство по кредиту. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,9 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе.В КМСП отметили, что инвестиции позволят предприятию завершить строительство новой линии по производству бумаги и картона из вторичного сырья и начать работу в тестовом режиме осенью 2022 года. Новое оборудование обеспечит увеличение объема переработки сырья в 3,5 раза до 120 тысяч тонн и выпуска готовой продукции до 105 тысяч тонн в год. Предприятие откроет дополнительно более 120 новых рабочих мест. Значительно улучшится экологическая обстановка в регионе – объем выпущенной продукции эквивалентен 3 миллионам спасённых от вырубки деревьев в год.Он отметил, что меры господдержки и вовлеченность региональных властей в проект позволил эффективно привлечь необходимые средства на рынке.Сегодня "Кузбасский скарабей" выпускает бумагу, картон, коробки и комплектующие к ним. Налажено производство бумаги с антимикробными свойствами. Сырье для переработки закупается в Новосибирске, Томске, Барнауле, Хакасии, Иркутске, Красноярске, Чите, Хабаровске, Улан-Удэ. Налажен собственный сбор макулатуры в Кемерове и Новокузнецке. В планах компании – создание производств по переработке стекла, пластика, шин, электронного мусора, ламп, батареек.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, при участии банка многие отечественные импортозамещающие предприятия сегодня могут реализовывать проекты различного масштаба."Финансирование "Кузбасского скарабея" – пример эффективного партнерства бизнеса, Корпорации и банка, благодаря которому удастся нарастить производственные мощности и ускорить процесс импортозамещения", – сказал Засельский.
https://ria.ru/20220620/kredity-1796796885.html
https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html
https://ria.ru/20220719/poruchitelstvo-1803524109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, петр засельский, экономика, мсп банк
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл кредитную линию производителю бумажной упаковки ООО "Кузбасский скарабей" (Кемерово, индустриальный парк Западный) на 271,1 миллиона рублей для реализации проекта по расширению производственных мощностей, сообщает пресс-служба КМСП.
Финансирование предоставлено под поручительство Корпорации МСП
в рамках Программы стимулирования кредитования МСП, которая реализуется совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту.
"Кредит открыт банком при поддержке Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, которая предоставила свое поручительство по кредиту. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,9 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе.
В КМСП отметили, что инвестиции позволят предприятию завершить строительство новой линии по производству бумаги и картона из вторичного сырья и начать работу в тестовом режиме осенью 2022 года. Новое оборудование обеспечит увеличение объема переработки сырья в 3,5 раза до 120 тысяч тонн и выпуска готовой продукции до 105 тысяч тонн в год. Предприятие откроет дополнительно более 120 новых рабочих мест. Значительно улучшится экологическая обстановка в регионе – объем выпущенной продукции эквивалентен 3 миллионам спасённых от вырубки деревьев в год.
"Продукция нашего предприятия всегда пользовалась растущим спросом. Сейчас спрос растет еще интенсивнее. С новыми производственными мощностями мы встраиваемся в структуру импортозамещения и можем закрыть ниши, в которых работали ушедшие из страны компании", – заявил генеральный директор ООО "Кузбасский скарабей" Дмитрий Разуваев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.
Он отметил, что меры господдержки и вовлеченность региональных властей в проект позволил эффективно привлечь необходимые средства на рынке.
Сегодня "Кузбасский скарабей" выпускает бумагу, картон, коробки и комплектующие к ним. Налажено производство бумаги с антимикробными свойствами. Сырье для переработки закупается в Новосибирске
, Томске
, Барнауле
, Хакасии, Иркутске
, Красноярске
, Чите
, Хабаровске
, Улан-Удэ
. Налажен собственный сбор макулатуры в Кемерове
и Новокузнецке
. В планах компании – создание производств по переработке стекла, пластика, шин, электронного мусора, ламп, батареек.
"Корпорация МСП предоставляет предпринимателям различные меры поддержки, в том числе для повышения доступности бизнеса к финансированию. Эти меры позволяют развивать предприятия, создавать новые рабочие места, открывать и масштабировать импортозамещающие производства", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского
, при участии банка многие отечественные импортозамещающие предприятия сегодня могут реализовывать проекты различного масштаба.
"Финансирование "Кузбасского скарабея" – пример эффективного партнерства бизнеса, Корпорации и банка, благодаря которому удастся нарастить производственные мощности и ускорить процесс импортозамещения", – сказал Засельский.