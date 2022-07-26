https://ria.ru/20220726/proizvodstvo-1805110490.html

МСП Банк одобрил кредит "Кузбасскому скарабею" на расширение производства

МСП Банк одобрил кредит "Кузбасскому скарабею" на расширение производства - РИА Новости, 26.07.2022

МСП Банк одобрил кредит "Кузбасскому скарабею" на расширение производства

МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл кредитную линию производителю бумажной упаковки ООО "Кузбасский скарабей" (Кемерово, индустриальный парк... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:22

2022-07-26T16:22

2022-07-26T16:22

корпорация мсп

александр исаевич

петр засельский

экономика

мсп банк

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл кредитную линию производителю бумажной упаковки ООО "Кузбасский скарабей" (Кемерово, индустриальный парк Западный) на 271,1 миллиона рублей для реализации проекта по расширению производственных мощностей, сообщает пресс-служба КМСП.Финансирование предоставлено под поручительство Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования МСП, которая реализуется совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту."Кредит открыт банком при поддержке Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, которая предоставила свое поручительство по кредиту. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,9 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе.В КМСП отметили, что инвестиции позволят предприятию завершить строительство новой линии по производству бумаги и картона из вторичного сырья и начать работу в тестовом режиме осенью 2022 года. Новое оборудование обеспечит увеличение объема переработки сырья в 3,5 раза до 120 тысяч тонн и выпуска готовой продукции до 105 тысяч тонн в год. Предприятие откроет дополнительно более 120 новых рабочих мест. Значительно улучшится экологическая обстановка в регионе – объем выпущенной продукции эквивалентен 3 миллионам спасённых от вырубки деревьев в год.Он отметил, что меры господдержки и вовлеченность региональных властей в проект позволил эффективно привлечь необходимые средства на рынке.Сегодня "Кузбасский скарабей" выпускает бумагу, картон, коробки и комплектующие к ним. Налажено производство бумаги с антимикробными свойствами. Сырье для переработки закупается в Новосибирске, Томске, Барнауле, Хакасии, Иркутске, Красноярске, Чите, Хабаровске, Улан-Удэ. Налажен собственный сбор макулатуры в Кемерове и Новокузнецке. В планах компании – создание производств по переработке стекла, пластика, шин, электронного мусора, ламп, батареек.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, при участии банка многие отечественные импортозамещающие предприятия сегодня могут реализовывать проекты различного масштаба."Финансирование "Кузбасского скарабея" – пример эффективного партнерства бизнеса, Корпорации и банка, благодаря которому удастся нарастить производственные мощности и ускорить процесс импортозамещения", – сказал Засельский.

https://ria.ru/20220620/kredity-1796796885.html

https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html

https://ria.ru/20220719/poruchitelstvo-1803524109.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, петр засельский, экономика, мсп банк