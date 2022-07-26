Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/primore-1804925931.html
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми - РИА Новости, 26.07.2022
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми
Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T07:06
2022-07-26T07:36
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/71/1507387106_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_46a6399d2c420588bd464599fbb4b81c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и пропали в районе Тавричанки. В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших. Полиция и спасатели также искали людей. Всего было задействовано 27 человек, 8 единиц техники.Как уточнил РИА Новости представитель организации "ПримПоиск", все эти дни люди провели в лесу. "Они заблудились. Их еще выводят, медики будут смотреть их состояние", - отметил он.
https://ria.ru/20220716/reka-1802895166.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/71/1507387106_17:0:1350:1000_1920x0_80_0_0_c95b59ed29211a42fbcfa8ee99dc1e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
07:06 26.07.2022 (обновлено: 07:36 26.07.2022)
 
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми

В Приморье двух жителей, которые 23 июля ушли в лес за грибами и пропали, нашли живыми

© РИА Новости / Сергей Орлов Приморье
Приморье - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Орлов
Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и пропали в районе Тавричанки. В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших. Полиция и спасатели также искали людей. Всего было задействовано 27 человек, 8 единиц техники.
"Волонтёры нашли потерявшихся граждан живыми", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель организации "ПримПоиск", все эти дни люди провели в лесу. "Они заблудились. Их еще выводят, медики будут смотреть их состояние", - отметил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 07:48Хорошие новости
В Красноярском крае нашли мать с ребенком, пропавших при сплаве по реке
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала