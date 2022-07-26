https://ria.ru/20220726/primore-1804925931.html

В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми

В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми - РИА Новости, 26.07.2022

В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми

Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T07:06

2022-07-26T07:06

2022-07-26T07:36

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и пропали в районе Тавричанки. В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших. Полиция и спасатели также искали людей. Всего было задействовано 27 человек, 8 единиц техники.Как уточнил РИА Новости представитель организации "ПримПоиск", все эти дни люди провели в лесу. "Они заблудились. Их еще выводят, медики будут смотреть их состояние", - отметил он.

https://ria.ru/20220716/reka-1802895166.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия