https://ria.ru/20220726/primore-1804925931.html
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми - РИА Новости, 26.07.2022
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми
Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T07:06
2022-07-26T07:06
2022-07-26T07:36
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и пропали в районе Тавричанки. В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших. Полиция и спасатели также искали людей. Всего было задействовано 27 человек, 8 единиц техники.Как уточнил РИА Новости представитель организации "ПримПоиск", все эти дни люди провели в лесу. "Они заблудились. Их еще выводят, медики будут смотреть их состояние", - отметил он.
https://ria.ru/20220716/reka-1802895166.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
07:06 26.07.2022 (обновлено: 07:36 26.07.2022)
В Приморье пропавшую в лесу пару грибников нашли живыми
В Приморье двух жителей, которые 23 июля ушли в лес за грибами и пропали, нашли живыми
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Добровольцы нашли живыми двух жителей Приморья, которые 23 июля пошли в лес за грибами и пропали, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Елена и Игорь Воробьевы 23 июля ушли в лес за грибами и пропали в районе Тавричанки. В соцсетях волонтеры распространили информацию о сборе добровольцев на поиск пропавших. Полиция и спасатели также искали людей. Всего было задействовано 27 человек, 8 единиц техники.
"Волонтёры нашли потерявшихся граждан живыми", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель организации "ПримПоиск", все эти дни люди провели в лесу. "Они заблудились. Их еще выводят, медики будут смотреть их состояние", - отметил он.