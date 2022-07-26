https://ria.ru/20220726/primore-1804728098.html

В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда

В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда - РИА Новости, 26.07.2022

В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда

Туристические объекты национального парка "Земля леопарда" в Приморье, доступ к которым был ограничен из-за паводка, возобновили работу, сообщает учреждение. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:12

2022-07-26T03:12

2022-07-26T03:12

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Туристические объекты национального парка "Земля леопарда" в Приморье, доступ к которым был ограничен из-за паводка, возобновили работу, сообщает учреждение."После схода воды вновь открыты для посещения по предварительной записи маршруты заповедника "Шагами заповедей" и "К сердцу Кедровой пади". Восстановлено бронирование мест в хостеле. Открыт доступ к "Логову леопарда". Маршрут "Семиверстка" также доступен для посещения, однако сотрудники отдела туризма рекомендуют отправляться на него в ближайшее время в резиновых сапогах", — говорится в релизе.Несколько маршрутов в месте обитания редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — были закрыты с 18 июля в заповеднике "Кедровая падь" и нацпарке "Земля леопарда" из-за сильных ливней. Дожди шли в Приморье с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезано. Также осадки привели к повышению уровня местных рек. Сейчас все приусадебные участки освободились от воды.

https://ria.ru/20220720/krasnoyarsk-1803690202.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

приморский край, природа, новости - туризм, туризм, туристы, маршруты, погода