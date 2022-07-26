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В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
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В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда
В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда - РИА Новости, 26.07.2022
В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда
Туристические объекты национального парка "Земля леопарда" в Приморье, доступ к которым был ограничен из-за паводка, возобновили работу, сообщает учреждение. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:12
2022-07-26T03:12
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Туристические объекты национального парка "Земля леопарда" в Приморье, доступ к которым был ограничен из-за паводка, возобновили работу, сообщает учреждение."После схода воды вновь открыты для посещения по предварительной записи маршруты заповедника "Шагами заповедей" и "К сердцу Кедровой пади". Восстановлено бронирование мест в хостеле. Открыт доступ к "Логову леопарда". Маршрут "Семиверстка" также доступен для посещения, однако сотрудники отдела туризма рекомендуют отправляться на него в ближайшее время в резиновых сапогах", — говорится в релизе.Несколько маршрутов в месте обитания редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — были закрыты с 18 июля в заповеднике "Кедровая падь" и нацпарке "Земля леопарда" из-за сильных ливней. Дожди шли в Приморье с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезано. Также осадки привели к повышению уровня местных рек. Сейчас все приусадебные участки освободились от воды.
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приморский край, природа, новости - туризм, туризм, туристы, маршруты, погода
03:12 26.07.2022
 
В Приморье снова открыли турмаршруты в местах обитания леопарда

Закрытые из-за паводка турмаршруты в местах обитания леопарда в Приморье открыли

© Фото : @instagram/amurleo_landЛеопард в национальном парке "Земля леопарда"
Леопард в национальном парке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : @instagram/amurleo_land
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Туристические объекты национального парка "Земля леопарда" в Приморье, доступ к которым был ограничен из-за паводка, возобновили работу, сообщает учреждение.
"После схода воды вновь открыты для посещения по предварительной записи маршруты заповедника "Шагами заповедей" и "К сердцу Кедровой пади". Восстановлено бронирование мест в хостеле. Открыт доступ к "Логову леопарда". Маршрут "Семиверстка" также доступен для посещения, однако сотрудники отдела туризма рекомендуют отправляться на него в ближайшее время в резиновых сапогах", — говорится в релизе.
Несколько маршрутов в месте обитания редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — были закрыты с 18 июля в заповеднике "Кедровая падь" и нацпарке "Земля леопарда" из-за сильных ливней.
Дожди шли в Приморье с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезано. Также осадки привели к повышению уровня местных рек. Сейчас все приусадебные участки освободились от воды.
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