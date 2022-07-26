https://ria.ru/20220726/pozhar-1805166712.html

В Чехии в природном заповеднике "Чешская Швейцария" горят 30 гектаров леса

В Чехии в природном заповеднике "Чешская Швейцария" горят 30 гектаров леса - РИА Новости, 26.07.2022

В Чехии в природном заповеднике "Чешская Швейцария" горят 30 гектаров леса

Несмотря на усилия более чем 400 пожарных, в природном заповеднике "Чешская Швейцария", расположенном на западе страны, огонь захватил уже около 30 гектаров... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:51

2022-07-26T18:51

2022-07-26T19:07

в мире

чехия

карлов университет

польша

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745148609_0:22:3602:2048_1920x0_80_0_0_80cf4cfb0736ef22280c0ecc675cdd6d.jpg

ПРАГА, 26 июл – РИА Новости. Несмотря на усилия более чем 400 пожарных, в природном заповеднике "Чешская Швейцария", расположенном на западе страны, огонь захватил уже около 30 гектаров леса, во вторник и среду ожидается прибытие помощи из Польши, Словакии и Италии, сообщило во вторник Чешское ТВ.Усилия 400 пожарных пока не могут остановить огонь"Сухая, жаркая погода и сильные порывы ветра способствуют распространению пожара в заповеднике, несмотря на усилия более чем 400 пожарных, собранных почти из всех краев Чехии. В течение вторника-среды ожидается также прибытие подкреплений из соседних стран, Польши и Словакии, а также из Италии", - сообщило ТВ.Пожарные, задействованные в тушении огня в заповеднике, нуждаются, прежде всего, в авиамашинах, способных "заносить" на огонь большие емкости с водой. Сейчас работающие здесь вертолеты могут поднять максимально одну тонну воды. Вертолеты, которые ожидаются из Польши и Словакии, несут втрое больше воды. А каждый из трех самолетов, которые должны прибыть из Италии, за один раз поднимает 6 тонн воды.Представитель Управления пожарной охраны Мартин Ланичка не смог ответить на вопрос журналистов о том, как долго еще может продолжаться пожар."Это зависит от многих условий. Район пожара весьма труднодоступный, в основном, в горах. Большое влияние оказывает сухая и жаркая погода. Нужен дождь, а его все нет, несмотря на обещания синоптиков. Сильный ветер тоже наш противник", - сказал Ланичка.Дым покрыл значительную часть ЧехииВ свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан, посетивший утром во вторник район пожара, поспешил успокоить сограждан, "достающих" пожарных звонками о запахе дыма."Если вы проснулись с ощущением, что где-то поблизости что-то горит, не спешите паниковать и хвататься за телефон, вы в этом не одиноки. Дым из горящего заповедника покрыл значительную часть Чехии. Будьте спокойны, закройте окна, наши пожарные прилагают все усилия для борьбы с огнем", - написал Ракушан в Twitter.В связи с тем, что на территории заповедника есть только отдельные дома, людей, пострадавших от огня или дыма, практически нет. Тем не менее, большая часть жителей соседних сел на всякий случай эвакуирована из зоны бедствия.Ботаник: пожар приведет к естественному обновлению лесаПри этом известный ботаник, профессор Карлова университета в Праге Мартин Адамек заявил Чешскому ТВ, что нынешний пожар даст старт "прирожденному обновлению" леса в заповеднике."Конечно, нынешний пожар для парка, туризма и окружающих селений равен катастрофе. Однако непосредственно для леса он полезен, он даст старт обновлению его экосистемы. Природа находит успешные для себя выходы из подобных ситуаций", - сказал ученый.По мнению Адамека, через 10 лет высота молодых деревьев может достичь 5 метров, через 30-40 лет – 10 метров. А до состояния перед пожаром лес может вернуться примерно через 100 лет.Адамек сравнил пожар в заповеднике с лесными пожарами в других странах в последние годы и назвал чешский "весьма скромным"."Например, в Испании в этом году сгорели леса на территории около 200 тысяч гектаров. В Швеции в 2014 году пожар захватил площадь в 15 тысяч гектаров. На их фоне наш пожар имеет весьма скромные размеры в 30 гектаров", - сказал Адамек.

https://ria.ru/20220720/pozhar-1803605050.html

https://ria.ru/20220722/zhara-1804215228.html

https://ria.ru/20220719/chekhiya-1803518348.html

чехия

польша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, карлов университет, польша, словакия