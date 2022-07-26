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Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2022
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:26
2022-07-26T10:26
2022-07-26T11:09
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате ночного обстрела в Буденновском районе произошло возгорание на складе хранения ГСМ ЧП "База". Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар на нефтебазе произошел в результате обстрела со стороны украинских войск.
РИА Новости
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Кадры воронки от натовского снаряда на нефтебазе в Донецке
На кадрах РИА Новости воронка глубиной около 1,5 метров от снаряда натовского калибра 155 мм, от которого загорелась нефтебаза в Донецке
2022-07-26T10:26
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PT0M08S
РИА Новости
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в мире, видео
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости.
Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил
мэр города Алексей Кулемзин.
2022-07-26T10:26
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PT0M08S
10:26 26.07.2022 (обновлено: 11:09 26.07.2022)
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
Мэр Донецка Кулемзин: пожар на складе ГСМ в Буденновском районе ликвидировали