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Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали

Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2022

Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали

Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:26

2022-07-26T10:26

2022-07-26T11:09

в мире

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате ночного обстрела в Буденновском районе произошло возгорание на складе хранения ГСМ ЧП "База". Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар на нефтебазе произошел в результате обстрела со стороны украинских войск.

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Кадры воронки от натовского снаряда на нефтебазе в Донецке На кадрах РИА Новости воронка глубиной около 1,5 метров от снаряда натовского калибра 155 мм, от которого загорелась нефтебаза в Донецке 2022-07-26T10:26 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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