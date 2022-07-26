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Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2022
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Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2022
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.07.2022
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в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате ночного обстрела в Буденновском районе произошло возгорание на складе хранения ГСМ ЧП "База". Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар на нефтебазе произошел в результате обстрела со стороны украинских войск.
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Кадры воронки от натовского снаряда на нефтебазе в Донецке
На кадрах РИА Новости воронка глубиной около 1,5 метров от снаряда натовского калибра 155 мм, от которого загорелась нефтебаза в Донецке
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в мире, видео
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
2022-07-26T10:26
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10:26 26.07.2022 (обновлено: 11:09 26.07.2022)
 
Пожар на складе ГСМ в Донецке ликвидировали

Мэр Донецка Кулемзин: пожар на складе ГСМ в Буденновском районе ликвидировали

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе хранения ГСМ в Буденновском районе Донецка ликвидирован, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате ночного обстрела в Буденновском районе произошло возгорание на складе хранения ГСМ ЧП "База". Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар на нефтебазе произошел в результате обстрела со стороны украинских войск.
 
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