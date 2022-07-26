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Пожар на нефтебазе в Донецке локализовали
Пожар на нефтебазе в Донецке локализовали - РИА Новости, 26.07.2022
Пожар на нефтебазе в Донецке локализовали
Пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка локализован, распространение огня на частный сектор предотвращено, тушение продолжается, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:06
2022-07-26T09:06
2022-07-26T11:25
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка локализован, распространение огня на частный сектор предотвращено, тушение продолжается, сообщило МЧС ДНР.Корреспондент РИА Новости сообщал, что пожар на нефтебазе произошел в результате обстрела со стороны украинских войск. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Буденновского района Донецка с применением боеприпасов калибром 155 миллиметров."Удалось предотвратить распространение пожара на частный сектор... В 08.04 (совпадает с мск) пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, по прибытию на место пожара было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объемом по 50 кубометров. Помимо этого, на железнодорожном полотне находилось семь цистерн в сцепке, из которых три были охвачены огнем. Спасатели отцепили четыре цистерны и переместили их на безопасное расстояние.
https://ria.ru/20220726/obstrel-1804935280.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
09:06 26.07.2022 (обновлено: 11:25 26.07.2022)
Пожар на нефтебазе в Донецке локализовали
МЧС ДНР: пожар на нефтебазе в Донецке локализовали