https://ria.ru/20220726/poshliny-1804954554.html

Россия обнулила пошлины на импорт товаров из Афганистана

Россия обнулила пошлины на импорт товаров из Афганистана - РИА Новости, 26.07.2022

Россия обнулила пошлины на импорт товаров из Афганистана

Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана, российская сторона также готова удовлетворять просьбы афганской стороны в зерне и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:38

2022-07-26T10:38

2022-07-26T10:38

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мохаммад хасан ахунд

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ТАШКЕНТ, 26 июл – РИА Новости. Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана, российская сторона также готова удовлетворять просьбы афганской стороны в зерне и нефтепродуктах, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций."В качестве инициативного шага российское правительство обнулило таможенные пошлины для афганского импорта, плюс к этому мы получили и уже список представленный министерством торговли Афганистана о тех товарах, которыми интересуется Афганистан в первую очередь", - сказал Кабулов на конференции.По его словам российская сторона полностью готова "к переговорам и удовлетворить обращение просьбы афганского правительства". "Это касается и зерна, и разнообразных нефтепродуктов. Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами", - отметил Кабулов."В практическом плане Российская Федерация делает все, что от нее возможно", - сказал дипломат. Он напомнил, что на прошлой неделе из РФ двумя самолетами была доставлена гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения на востоке Афганистана."Мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно и мы настроены на налаживание экономического, торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями", - добавил Кабулов.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/afganistan-1798857828.html

https://ria.ru/20220720/gumpomosch-1803881402.html

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ташкент

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, россия, ташкент, талибан, оон