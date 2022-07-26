Россия обнулила пошлины на импорт товаров из Афганистана
Спецпредставитель Кабулов: Россия обнулила пошлины на импорт товаров из Афганистана
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 июл – РИА Новости. Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана, российская сторона также готова удовлетворять просьбы афганской стороны в зерне и нефтепродуктах, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций.
"В качестве инициативного шага российское правительство обнулило таможенные пошлины для афганского импорта, плюс к этому мы получили и уже список представленный министерством торговли Афганистана о тех товарах, которыми интересуется Афганистан в первую очередь", - сказал Кабулов на конференции.
По его словам российская сторона полностью готова "к переговорам и удовлетворить обращение просьбы афганского правительства". "Это касается и зерна, и разнообразных нефтепродуктов. Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами", - отметил Кабулов.
"В практическом плане Российская Федерация делает все, что от нее возможно", - сказал дипломат. Он напомнил, что на прошлой неделе из РФ двумя самолетами была доставлена гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения на востоке Афганистана.
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"Мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно и мы настроены на налаживание экономического, торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями", - добавил Кабулов.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.