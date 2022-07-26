https://ria.ru/20220726/portugaliya-1805001405.html

Португалия заявила о неготовности к кризису из-за предложений ЕК по газу

Португалия заявила о неготовности к кризису из-за предложений ЕК по газу - РИА Новости, 26.07.2022

Португалия заявила о неготовности к кризису из-за предложений ЕК по газу

Португалия не готова к кризису в энергоснабжении для решения газового вопроса в рамках ЕС, заявил министр окружающей среды страны Дуарте Кордейру. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:40

2022-07-26T12:40

2022-07-26T12:40

португалия

россия

еврокомиссия

природный газ

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Португалия не готова к кризису в энергоснабжении для решения газового вопроса в рамках ЕС, заявил министр окружающей среды страны Дуарте Кордейру.Он также отметил, что последнее предложение Еврокомиссии по инициативе, направленной на снижение потребления газа, "уже отвечает на некоторые вопросы", которые ранее поднимала Португалия. При этом министр добавил, что необходимо дождаться окончания встречи и увидеть финальное предложение.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

португалия, россия, еврокомиссия, природный газ, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз