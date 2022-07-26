https://ria.ru/20220726/pokrovskoe-streshnevo-1805020811.html
Реабилитация "Покровское-Стрешнево"
Реабилитация "Покровское-Стрешнево" - РИА Новости, 26.07.2022
Реабилитация "Покровское-Стрешнево"
Продолжается реабилитация парка "Покровское-Стрешнево". Обновляется существующая инфраструктура, ведется реставрация исторических задний, а также наполнение территории различными активностями. Подробнее о ходе работ смотрите в нашем видео.
2022-07-26T13:23
2022-07-26T13:23
2022-07-26T13:23
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Реабилитация "Покровское-Стрешнево"
Продолжается реабилитация парка "Покровское-Стрешнево". Обновляется существующая инфраструктура, ведется реставрация исторических задний, а также наполнение территории различными активностями. Подробнее о ходе работ смотрите в нашем видео.
2022-07-26T13:23
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
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видео, реставрация, москва
Реабилитация "Покровское-Стрешнево"
Продолжается реабилитация парка "Покровское-Стрешнево". Обновляется существующая инфраструктура, ведется реставрация исторических задний, а также наполнение территории различными активностями. Подробнее о ходе работ смотрите в нашем видео.
2022-07-26T13:23
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PT2M29S
Реабилитация "Покровское-Стрешнево"
Продолжается реабилитация парка "Покровское-Стрешнево". Обновляется существующая инфраструктура, ведется реставрация исторических задний, а также наполнение территории различными активностями. Подробнее о ходе работ смотрите в нашем видео.