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В Киргизии трое российских пограничников погибли в ДТП - РИА Новости, 26.07.2022
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В Киргизии трое российских пограничников погибли в ДТП
В Киргизии трое российских пограничников погибли в ДТП - РИА Новости, 26.07.2022
В Киргизии трое российских пограничников погибли в ДТП
Трое российских пограничников погибли в ДТП на юге Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в генконсульстве РФ в киргизском городе Оше. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:11
2022-07-26T17:11
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БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Трое российских пограничников погибли в ДТП на юге Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в генконсульстве РФ в киргизском городе Оше.Ранее пресс-служба управления внутренних дел города Оша распространила информацию об аварии, унесшей жизни трех человек. По данным ведомства, в ночь на 26 июля водитель внедорожника Hyundai Santa Fe не справился с управлением и на большой скорости врезался в рекламный щит. Позже в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения сообщили, что в ДТП погибли трое россиян – 1976, 1982 и 1986 годов рождения."Погибшие были военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации", - заявил представитель российского генконсульства.
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в мире, ош, киргизия, россия, пограничное управление фсб рф
17:11 26.07.2022
 
В Киргизии трое российских пограничников погибли в ДТП

В Киргизии близ города Ош трое российских пограничников погибли в ДТП

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкАвтомобили милиции в Киргизии
Автомобили милиции в Киргизии - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Трое российских пограничников погибли в ДТП на юге Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в генконсульстве РФ в киргизском городе Оше.
Ранее пресс-служба управления внутренних дел города Оша распространила информацию об аварии, унесшей жизни трех человек. По данным ведомства, в ночь на 26 июля водитель внедорожника Hyundai Santa Fe не справился с управлением и на большой скорости врезался в рекламный щит. Позже в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения сообщили, что в ДТП погибли трое россиян – 1976, 1982 и 1986 годов рождения.
"Погибшие были военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации", - заявил представитель российского генконсульства.
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В миреОшКиргизияРоссияПограничное управление ФСБ РФ
 
 
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