https://ria.ru/20220726/pogoda-1805081586.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:47

2022-07-26T14:47

2022-07-26T14:47

общество

москва

погода

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220726/pogoda-1804934239.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода