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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.07.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:47
2022-07-26T14:47
общество
москва
погода
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
14:47 26.07.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, ожидаются ливни и ветер до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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