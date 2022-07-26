https://ria.ru/20220726/pogoda-1805081586.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:47
2022-07-26T14:47
2022-07-26T14:47
общество
москва
погода
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220726/pogoda-1804934239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, ожидаются ливни и ветер до 15 метров в секунду