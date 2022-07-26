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В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса - РИА Новости, 26.07.2022
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В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса
В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса - РИА Новости, 26.07.2022
В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса
Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:04
2022-07-26T09:09
общество
москва
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве."По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31°С", - говорится в сообщении.В управлении МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, там порекомендовали избегать внезапных манёвров - обгонов, перестроений, опережений.
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общество, москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:04 26.07.2022 (обновлено: 09:09 26.07.2022)
 
В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса

МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса 26 и 27 июля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Туристы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Туристы в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве.
"По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31°С", - говорится в сообщении.
В управлении МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, там порекомендовали избегать внезапных манёвров - обгонов, перестроений, опережений.
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ОбществоМоскваГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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