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В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса
В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса - РИА Новости, 26.07.2022
В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса
Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:04
2022-07-26T09:04
2022-07-26T09:09
общество
москва
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве."По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31°С", - говорится в сообщении.В управлении МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, там порекомендовали избегать внезапных манёвров - обгонов, перестроений, опережений.
https://ria.ru/20220726/zhara-1804929241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:04 26.07.2022 (обновлено: 09:09 26.07.2022)
В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса 26 и 27 июля