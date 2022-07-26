https://ria.ru/20220726/pogoda-1804934239.html

В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса

В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса - РИА Новости, 26.07.2022

В Москве 26 и 27 июля ожидается жара до 31 градуса

Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:04

2022-07-26T09:04

2022-07-26T09:09

общество

москва

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жара ожидается в ближайшие дни 26 и 27 июля в Москве, максимальная температура может доходить до 31 градуса, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве."По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31°С", - говорится в сообщении.В управлении МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, там порекомендовали избегать внезапных манёвров - обгонов, перестроений, опережений.

https://ria.ru/20220726/zhara-1804929241.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)