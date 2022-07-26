https://ria.ru/20220726/pasport-1804978327.html

У главы партии "Голос" забрали паспорт при выезде с Украины, сообщили СМИ

У главы партии "Голос" забрали паспорт при выезде с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022

У главы партии "Голос" забрали паспорт при выезде с Украины, сообщили СМИ

Паспорт забрали у главы украинской партии "Голос" Киры Рудык при выезде с Украины, это может быть связано с возможным наличием у нее второго гражданства,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:52

2022-07-26T11:52

2022-07-26T11:52

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"голос"

сша

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Паспорт забрали у главы украинской партии "Голос" Киры Рудык при выезде с Украины, это может быть связано с возможным наличием у нее второго гражданства, сообщает издание "Страна".Ранее в интервью изданию "РБК-Украина" глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, а также забрали его украинский паспорт. Позднее Корбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины. Также украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича."Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться ее, как и Корбана, не пустят в Украину", - приводит слова своего источника в госпогранслужбе "Страна".В погранслужбе не исключили, что паспорт у Рудык могли забрать в связи с наличием у нее второго гражданства – США, что сама депутат не подтвердила."Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное я пока что не комментирую", - сказала Рудык изданию на вопрос, действительно ли у нее забрали паспорт и аннулировали гражданство.Партия "Голос" создана в 2019 году, позиционирует себя как проевропейскую. В Верховной раде Украины у нее 20 мест.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804737237.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803734522.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, "голос", сша