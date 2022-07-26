У главы партии "Голос" забрали паспорт при выезде с Украины, сообщили СМИ
"Страна": у главы партии "Голос" Киры Рудык забрали паспорт при выезде с Украины
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Паспорт забрали у главы украинской партии "Голос" Киры Рудык при выезде с Украины, это может быть связано с возможным наличием у нее второго гражданства, сообщает издание "Страна".
Ранее в интервью изданию "РБК-Украина" глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, а также забрали его украинский паспорт. Позднее Корбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины. Также украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича.
"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться ее, как и Корбана, не пустят в Украину", - приводит слова своего источника в госпогранслужбе "Страна".
В погранслужбе не исключили, что паспорт у Рудык могли забрать в связи с наличием у нее второго гражданства – США, что сама депутат не подтвердила.
"Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное я пока что не комментирую", - сказала Рудык изданию на вопрос, действительно ли у нее забрали паспорт и аннулировали гражданство.
Партия "Голос" создана в 2019 году, позиционирует себя как проевропейскую. В Верховной раде Украины у нее 20 мест.