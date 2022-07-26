09:52 26.07.2022 (обновлено: 09:55 26.07.2022)
На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной
На Кубани увековечили память 62 советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяОстанки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Поиском неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну, занимались учёные в рамках экспедиции, которая прошла в Крымском районе с 19 по 25 с использованием гранта президента РФ. В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяОстанки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края
"В Крымском районе увековечили память 62 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы региона Александра Власова.
В рамках научного мероприятия учёные также обнаружили более 200 взрывоопасных предметов, в их числе мины, гранаты и неразорвавшиеся снаряды. Их передали саперам Росгвардии. Дополнительно исследованы места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе, учёный удалось найти номерные детали и установить состав экипажей самолетов.