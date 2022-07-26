https://ria.ru/20220726/pamyat-1804940924.html

На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной

На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной - РИА Новости, 26.07.2022

На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной

Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе на Кубани, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:52

2022-07-26T09:52

2022-07-26T09:55

общество

александр власов

крымский район

россия

абинский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Поиском неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну, занимались учёные в рамках экспедиции, которая прошла в Крымском районе с 19 по 25 с использованием гранта президента РФ. В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков."В Крымском районе увековечили память 62 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы региона Александра Власова.В рамках научного мероприятия учёные также обнаружили более 200 взрывоопасных предметов, в их числе мины, гранаты и неразорвавшиеся снаряды. Их передали саперам Росгвардии. Дополнительно исследованы места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе, учёный удалось найти номерные детали и установить состав экипажей самолетов.

https://ria.ru/20220507/zakhoronenie-1787437088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр власов, крымский район, россия, абинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)