Рейтинг@Mail.ru
На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/pamyat-1804940924.html
На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной
На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной - РИА Новости, 26.07.2022
На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной
Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе на Кубани, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:52
2022-07-26T09:55
общество
александр власов
крымский район
россия
абинский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804941125_0:47:899:553_1920x0_80_0_0_92b7351748c7245f1d1a9675dc40be3a.jpg
СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Поиском неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну, занимались учёные в рамках экспедиции, которая прошла в Крымском районе с 19 по 25 с использованием гранта президента РФ. В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков."В Крымском районе увековечили память 62 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы региона Александра Власова.В рамках научного мероприятия учёные также обнаружили более 200 взрывоопасных предметов, в их числе мины, гранаты и неразорвавшиеся снаряды. Их передали саперам Росгвардии. Дополнительно исследованы места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе, учёный удалось найти номерные детали и установить состав экипажей самолетов.
https://ria.ru/20220507/zakhoronenie-1787437088.html
крымский район
россия
абинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804941125_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_fc834020dc256eef6c8215c5658bd1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр власов, крымский район, россия, абинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:52 26.07.2022 (обновлено: 09:55 26.07.2022)
 
На Кубани увековечили память 62 воинов, погибших в Великой Отечественной

На Кубани увековечили память 62 советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяОстанки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края
Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Поиском неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну, занимались учёные в рамках экспедиции, которая прошла в Крымском районе с 19 по 25 с использованием гранта президента РФ. В экспедиции приняли участие более 120 поисковиков.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяОстанки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края
Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Останки 62 советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, захоронили в Крымском районе Краснодарского края
"В Крымском районе увековечили память 62 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны", - приводятся в релизе администрации слова заместителя главы региона Александра Власова.
В рамках научного мероприятия учёные также обнаружили более 200 взрывоопасных предметов, в их числе мины, гранаты и неразорвавшиеся снаряды. Их передали саперам Росгвардии. Дополнительно исследованы места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе, учёный удалось найти номерные детали и установить состав экипажей самолетов.
Перезахоронение останков советских солдат - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 21:00День Победы — 2022
Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат
 
ОбществоАлександр ВласовКрымский районРоссияАбинский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала