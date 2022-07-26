https://ria.ru/20220726/ostanovka-1804921231.html

Аналитик оценил возможность полной остановки "Северного потока"

Аналитик оценил возможность полной остановки "Северного потока" - РИА Новости, 26.07.2022

Аналитик оценил возможность полной остановки "Северного потока"

Полная остановка ключевого газопровода из России в Европу — "Северный поток" — возможна, но маловероятна, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:14

2022-07-26T03:14

2022-07-26T05:14

экономика

россия

северный поток

европа

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полная остановка ключевого газопровода из России в Европу — "Северный поток" — возможна, но маловероятна, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит."Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали."Полная остановка возможна, но, по-видимому, маловероятна", - отметил Смит. По его мнению, у России будет больше шансов "договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если будет поступать хотя бы немного газа"."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА."Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.

https://ria.ru/20220726/raskol-1804918999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, северный поток, европа