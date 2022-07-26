https://ria.ru/20220726/odessa-1804958423.html

Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"

Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов" - РИА Новости, 26.07.2022

Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:51

2022-07-26T10:51

2022-07-26T10:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

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кирилл стремоусов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти."Херсонская область и город Херсон освобождены навсегда. Я думаю, что в ближайшее время будут освобождены Николаевская и Одесская область, наши братья, которые пребывают под постоянным игом популистов и наркоманов", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Кирилл Волков

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