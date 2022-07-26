https://ria.ru/20220726/odessa-1804958423.html
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов" - РИА Новости, 26.07.2022
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:51
2022-07-26T10:51
2022-07-26T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
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николаевская область
в мире
кирилл стремоусов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти."Херсонская область и город Херсон освобождены навсегда. Я думаю, что в ближайшее время будут освобождены Николаевская и Одесская область, наши братья, которые пребывают под постоянным игом популистов и наркоманов", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , одесская область, николаевская область, в мире, кирилл стремоусов, украина, ситуация в днр и лнр
10:51 26.07.2022 (обновлено: 10:52 26.07.2022)
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов пожелал Одессе освобождения от популистов и наркоманов