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Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов" - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/odessa-1804958423.html
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов" - РИА Новости, 26.07.2022
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:51
2022-07-26T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
одесская область
николаевская область
в мире
кирилл стремоусов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти."Херсонская область и город Херсон освобождены навсегда. Я думаю, что в ближайшее время будут освобождены Николаевская и Одесская область, наши братья, которые пребывают под постоянным игом популистов и наркоманов", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область , одесская область, николаевская область, в мире, кирилл стремоусов, украина, ситуация в днр и лнр
10:51 26.07.2022 (обновлено: 10:52 26.07.2022)
 
Херсонские власти пожелали Одессе освободиться от "популистов и наркоманов"

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов пожелал Одессе освобождения от популистов и наркоманов

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пожелал жителям Николаевской и Одесской областям юга Украины освободиться от ига киевской власти.
"Херсонская область и город Херсон освобождены навсегда. Я думаю, что в ближайшее время будут освобождены Николаевская и Одесская область, наши братья, которые пребывают под постоянным игом популистов и наркоманов", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьОдесская областьНиколаевская областьВ миреКирилл СтремоусовУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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