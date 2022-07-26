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СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки

СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 26.07.2022

СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки

Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:01

2022-07-26T10:01

2022-07-26T10:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

старомихайловка

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими силовиками один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения. Также в результате обстрела в Старомихайловке ДНР ранена несовершеннолетняя.

https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804830903.html

горловка

старомихайловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, старомихайловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)