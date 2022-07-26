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СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 26.07.2022
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:01
2022-07-26T10:01
2022-07-26T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
старомихайловка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими силовиками один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения. Также в результате обстрела в Старомихайловке ДНР ранена несовершеннолетняя.
https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804830903.html
горловка
старомихайловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, старомихайловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
СК расследует обстрелы со стороны ВСУ Никитовского района Горловки и Старомихайловки