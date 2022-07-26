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СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/obstrely-1804943476.html
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 26.07.2022
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:01
2022-07-26T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
старомихайловка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими силовиками один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения. Также в результате обстрела в Старомихайловке ДНР ранена несовершеннолетняя.
https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804830903.html
горловка
старомихайловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, старомихайловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
10:01 26.07.2022
 
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки

СК расследует обстрелы со стороны ВСУ Никитовского района Горловки и Старомихайловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими силовиками один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения. Также в результате обстрела в Старомихайловке ДНР ранена несовершеннолетняя.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 16:49Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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