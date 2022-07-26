https://ria.ru/20220726/obstrely-1804922906.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:17
2022-07-26T04:17
2022-07-26T04:19
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
04:17 26.07.2022 (обновлено: 04:19 26.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку