https://ria.ru/20220726/obstrely-1804922906.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T04:17

2022-07-26T04:17

2022-07-26T04:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1804922298.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика