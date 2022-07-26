https://ria.ru/20220726/obstrel-1805123447.html
Следователи осмотрели место обстрела нефтебазы в Донецке
Следователи осмотрели место обстрела нефтебазы в Донецке - РИА Новости, 26.07.2022
Следователи осмотрели место обстрела нефтебазы в Донецке
Следователи Следственного Комитета Российской Федерации осмотрели место обстрела украинскими боевиками нефтебазы в Донецке из американской РСЗО HIMARS, передает РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:48
2022-07-26T16:48
2022-07-26T17:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
буденновский район
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Следователи Следственного Комитета Российской Федерации осмотрели место обстрела украинскими боевиками нефтебазы в Донецке из американской РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа осмотрела нефтебазу. Следователи пообщались со свидетелями. В ходе следственных мероприятий были зафиксированы факты применения артиллерии по гражданскому объекту.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что утром во вторник в результате обстрела со стороны украинских боевиков возник пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин позже сообщил, что пожар на складе хранения горюче-смазочных материалов ликвидирован, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), буденновский район
16:48 26.07.2022 (обновлено: 17:18 26.07.2022)
Следователи осмотрели место обстрела нефтебазы в Донецке
Следователи СК России провели осмотр места обстрела нефтебазы в Донецке