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Украинские военные снова обстреляли Горловку
Украинские военные снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские военные снова обстреляли Горловку
Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:03
2022-07-26T15:03
2022-07-26T15:09
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - н.п. Клещеевка – н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол
15:03 26.07.2022 (обновлено: 15:09 26.07.2022)
Украинские военные снова обстреляли Горловку
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Горловке