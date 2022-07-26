https://ria.ru/20220726/obstrel-1805088247.html

Украинские военные снова обстреляли Горловку

Украинские военные снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские военные снова обстреляли Горловку

Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:03

2022-07-26T15:03

2022-07-26T15:09

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - н.п. Клещеевка – н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол