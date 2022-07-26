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Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке
Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке
Украинские войска обстреляли площадь у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:17
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли площадь у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Киевский район Донецка снова под обстрелами. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. По предварительной информации, под огнем оказалась площадь Привокзальная. Данные уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировало очередной обстрел Киевского района столицы ДНР украинскими войсками в 12.35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), в мире, сцкк, донецкая народная республика
13:06 26.07.2022 (обновлено: 13:17 26.07.2022)
Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке
Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли площадь Привокзальную в Киевском районе Донецка