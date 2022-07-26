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Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке

Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские военные обстреляли привокзальную площадь в Донецке

Украинские войска обстреляли площадь у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:06

2022-07-26T13:06

2022-07-26T13:17

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли площадь у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Киевский район Донецка снова под обстрелами. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. По предварительной информации, под огнем оказалась площадь Привокзальная. Данные уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировало очередной обстрел Киевского района столицы ДНР украинскими войсками в 12.35 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Первомайское.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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донецк (днр), в мире, сцкк, донецкая народная республика