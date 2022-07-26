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Союзные силы взяли под контроль Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/novoluganskoe-1805207762.html
Союзные силы взяли под контроль Новолуганское в ДНР
Союзные силы взяли под контроль Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
Союзные силы взяли под контроль Новолуганское в ДНР
Союзные силы взяли под контроль поселок Новолуганское, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T23:06
2022-07-27T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
эдуард басурин
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Союзные силы взяли под контроль поселок Новолуганское, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.По его словам, подразделения могут соединиться в районе Углегорки и выровнять линию соприкосновения с противником через два-три дня.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, эдуард басурин, луганская народная республика, донбасс, иван филипоненко, владимир путин, россия, украина
23:06 26.07.2022 (обновлено: 00:37 27.07.2022)
 
Союзные силы взяли под контроль Новолуганское в ДНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о взятии под контроль союзных сил Новолуганского

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Союзные силы взяли под контроль поселок Новолуганское, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

"Буквально десять минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше. Наши ребята заняли этот населенный пункт", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

По его словам, подразделения могут соединиться в районе Углегорки и выровнять линию соприкосновения с противником через два-три дня.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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